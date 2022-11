Zeiss AG unterstützt „fiftyFifty-Taxi“

Die Carl Zeiss AG sponsert mit 4000 Euro die Verkehrssicherheitsaktion „fiftyFifty-Taxi“ und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis zum Alter von 25 Jahren weiterhin an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen im Ostalbkreis zum vergünstigten Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können.

Die kaufmännische Ausbildungsleiterin von Zeiss, Birgitt Heine, überreichte die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamts an Landrat Joachim Bläse. Damit leiste die Carl Zeiss AG einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ostalbkreis, dankte Bläse für die Unterstützung. „Der sichere Nachhauseweg der jungen Ostälbler und insbesondere unserer Auszubildenden ist uns ein wichtiges Anliegen“, bekräftigte die kaufmännische Ausbildungsleiterin.