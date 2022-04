ZEI-Tec kann nicht gerettet werden - Mitarbeiter erhalten die Kündigung

Die Firma Zei-Tec, die im Dezember vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hatte, konnte nicht gerettet werden. Alle vier Mitarbeiter und der Geschäftsführer haben inzwischen die Kündigung erhalten.

Die Firma ZEI-Tec hatte im Frühjahr 2021 die Büro- und Produktionshallen der ehemaligen SHW Casting Technologies GmbH (Gießerei) in Wasseralfingen bezogen. Dort sollte eine innovative, hochtechnologische Produktionsanlage für neuartige und höchst effiziente weichmagnetische Eisenkerne für Transformatoren in Stromnetzen, Generatoren und E-Motoren eingerichtet werden.

Die Firma Zei-Tec hatte im Dezember 2021 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Rechtsanwalt Henning Necker, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Wirtschaftsjurist wurde durch das Amtsgericht Aalen mit dem Fall betraut.

Nach dem Insolvenzantrag bestanden noch berechtigte Hoffnungen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dies hätte bedeutet, dass das Projekt, Transformatoren künftig mit weniger Ressourcenverbrauch zu bauen und beim Betrieb von Transformatoren, weniger Energieverlusten zu erleiden, weiter betrieben worden wäre.

Wie Insolvenzverwalter Necker mitteilt, hatte er noch vor Weihnachten Kontakt zu allen Beteiligten, insbesondere der KfW wegen der Fördermittel, der Hauptgläubigerin und den potenziellen Investoren aufgenommen.

Parallel und vorsorglich wurde auch nach weiteren Interessenten gesucht. Es wurden nach umfangreicher Suche auch einige Interessenten gefunden und intensive Gespräche geführt.

Echtes Interesse hatte am Ende nur eine internationale Investorengruppe, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mit ihr hätte man in umfangreichen Verhandlungen im Januar und Februar des Jahres einen unterschriftsreifer Vertrag über die Übernahme ausgehandelt. Ein Prozedere, in dem auch die zugesagten Fördermittel des Umweltinnovationsprogramm (UIP) über 7,4 Millionen Euro erhalten geblieben wären, wurde mit den Beteiligten bereits abgestimmt.

Unmittelbar vor der Gläubigerversammlung, in der über den ausgehandelten Vertrag hätte entscheiden werden sollen, kam dann die Absage der internationalen Investorengruppe. Die Gruppe hatte die Finanzierung des Gesamtvorhabens am Ende nicht stemmen können und waren so gezwungen, von dem Projekt Abstand zu nehmen. Es konnte nicht ausreichend viel Risikokapital gefunden werden.

Keine Auszahlung der Fördermittel

Anstatt die Rettung des Unternehmens durch den unterschriftsreifen Vertrag musste die Gläubigerversammlung dann die Stilllegung und das endgültige Aus der Firma Zei-Tec beschließen.

Inzwischen haben alle vier Mitarbeiter und der Geschäftsführer die Kündigung erhalten. Alle Kooperationsverträge wurden durch den Insolvenzverwalter beendet.

Bisher wurden etwa 2,4 Millionen Euro zur Insolvenztabelle angemeldet. Hervorzuheben ist, dass von den 7,4 Millionen Fördermitteln bisher keine einzige Auszahlung erfolgte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Voraussetzung für eine Auszahlung wäre immer gewesen, dass das Projekt vollständig durchfinanziert sei.

Eine solche Durchfinanzierung konnte die Firma Zei-Tec aber niemals nachweisen, sodass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht zu den Gläubigern gehören.

Der größte Teil der bereits getätigten Investitionen, die jetzt wertlos sein dürften, stammte von den Gesellschaftern und Gründern der Firma Zei-Tec.

