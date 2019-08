Zehnkämpfer Niklas Widmann dreht auf

Ulm (an) - Beim Saisonhöhepunkt, den Deutsche Mehrkampfmeisterschaften in Ulm, in einem starken ausgeglichenen Teilnehmerfeld von 28 Nachwuchsathleten zeigte sich der Essinger Niklas Widmann zur Freude seiner Fans und seines Trainerstabes Dennis Schönbach, Stefan Henne und seines Vaters Günther Widmann sowie Stabhochsprungtrainer Harald Class auf den Punkt fit.

Jeder der vier Genannten hat seine Erfahrungen in der langen Vorbereitungszeit mit eingebracht, die der junge Mehrkämpfer bei den Deutschen Meisterschaften mit Bravour umsetzte. Am Ende wurde er bei seinem Debüt mit einem neuen Vereinsrekord von 6635 Punkten und dem zehnten Platz belohnt.

Von Bestleistung zu Bestleistung

Gleich zum Auftakt zeigte Niklas Widmann seine Spritzigkeit. Mit der zehntbesten Leistung von 11,36 Sekunden (782 Punkte) über die 100 Meter und neuer persönlicher Bestleistung legte er einen guten Grundstein für die folgenden neun Disziplinen.

Weit ging es für den Essinger dann beim Weitsprung mit 6,50 Meter, der zweiten persönlichen Bestleistung an diesem Tag und 697 Punkten. In der dritten Disziplin dem Kugelstoßen, eher eine der schwächeren Disziplinen des Mehrkämpfers, zeigte sich Niklas Widmann hochkonzentriert. Gleich im ersten Versuch flog die Kugel auf 12,06 Meter. Im dritten Versuch ging es dann nochmals weiter, aber der Stoß war ungültig. Mit der dritten Persönlichen Bestleistung in Folge und 610 Punkten im Koffer jedoch kein Grund um Trübsal zu blasen. Nun galt es in einer seiner Paradedisziplinen, dem Hochsprung, das Punktepolster weiter auszubauen. Hier meisterte er erst im dritten Versuch die 1,80. Saubere technische Sprünge über die nächsten beiden Höhen von 1,83 und 1,86 Meter brachten ihn sehr nahe an seine Bestleistung heran. Am Ende konnte er mit der sechstbesten Leistung in dieser Disziplin 679 Punkte gutschreiben lassen. Bei den abschließenden 400 Metern des ersten Wettkampftages galt es für den Ostälbler nochmals alle Reserven zu mobilisieren. Couragiert auf Bahn drei laufend ging er ein hohes Tempo an. So kam er mit großem Vorsprung vor den restlichen Konkurrenten auf die Zielgerade. Mit der vierten persönlichen Bestleistung von 51,81 Sekunden (733 Punkte) gewann er seinen Zeitlauf. Am Ende des ersten Tages fand er sich mit neuem „Hausrekord“ von 3501 Punkten auf dem 13. Gesamtplatz der Fünfkampfwertung wieder.

Der zweite Wettkampftag startet traditionell im Zehnkampf mit den 110 Hürden. Niklas Widmann gelang wie am Vortag ein Auftakt nach Maß und er konnte hier seine fünfte Bestleistung erzielen. 17,22 Sekunden und 723 weitere Punkte wurden seinem Mehrkampfkonto gutgeschrieben. Beim anschließenden Diskuswurf blieb der junge Essinger zum ersten Mal an diesen zwei Tagen mit 34,68 Meter (557 Punkte) etwas unter seinen Möglichkeiten. Nun musste der Stabhochsprung, die achte Disziplin den weiteren Weg weisen. Hier hatte Widmann in den vergangenen Wochen viel Zeit investiert und dies sollte sich auszahlen. Gute Sprünge und 3,80 Meter (562 Punkte) bedeuteten die Absicherung des 13. Platzes und wahrte ihm die Chance auf eine neue persönliche Bestleistung im Zehnkampf.

Dann ging es für den Essinger zum Speerwurf. Mit 53,27 Metern konnte er seinen Vereinsrekord leicht verbessern und sich mit den dafür erhaltenen Punkten von 637 Punkten auf den zwölften Platz verschieben. Beim abschließenden 1500 Meter-Lauf galt es nochmals die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. Von Beginn drückte Widmann auf das Tempo, so konnten nur zwei Konkurrenten dem Essinger folgen. In einem spannenden Finish setzte sich der Essinger dann hauchdünn gegen seinen Konkurrenten durch und erzielte mit Vereinsrekord in 4:25,22 Minuten (776 Punkte) die beste Zeit aller Teilnehmer.