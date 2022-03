Zehn Punkte Rückstand – Essingen verabschiedet sich von der Spitze

Nach zwei Remisen zum Start in die Rückrunde wollte Fußball-Verbandsligist TSV Essingen im ersten Heimspiel nun endlich den ersten Dreier einfahren. Doch der Gegner war Spitzenreiter FC Holzhausen – und der sollte am Ende schließlich auch die Nase vorn behalten. In den Schlussminuten probierten die Gastgeber zwar noch einmal alles, mussten sich am Ende aber dem FCH mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Damit sind die Essinger nun bereits zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück, sodass auch TSV-Trainer Stephan Baierl resümierte: „Im Moment müssen wir nicht mehr über die Meisterschaft sprechen.“

Dabei ließ sich der Start noch ganz gut an. Einen ersten Kopfball setzte Niklas Weißenberger nur knapp neben das Gehäuse (5. Minute), die Gastgeber hatten zunächst mehr vom Spiel. Die dickere Chance aber hatten die Gäste. Nach einer Flanke legte ein FCH-Akteur den Ball per Kopf quer zu 24-Tore-Mann Janik Michel, der aus kurzer Distanz jedoch verzog (14.). Es war eine gute Partie, in der es hin und her ging. Einen direkten Freistoß von Patrick Funk parierte Kevin Fritz (18.). Dann wurde es wieder brenzlig auf der anderen Seite. Ein langer Ball von der Seite landete bei Fabio Pfeifhofer, der das Leder volley über das Tor donnerte (28.). Dann verlor Yamoussa Camara den Ball im Mittelfeld, Pfeifhofer schnappte sich den Ball und lief gen Essinger Tor, lange ungehindert. Die TSV-Abwehr war nicht im Bilde, griff zu spät an, sodass Pfeifhofer fast mühelos aus kurzer Distanz zum 1:0 für den Tabellenführer einschieben konnte (36.). Vier Minuten später hätte fast Michel getroffen, doch die Hereingabe von Pfeifhofer setzte er ans Außengebälk (40.). Kurz vor der Pause drosch Funk noch einmal einen Distanzschuss über das Gehäuse, das war es bis zur Pause. „Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen und kassieren dann einen Gegentreffer, den wir so niemals kassieren dürfen. Moussa Camara verliert den Ball und der Gegner läuft durch, da müssen wir vorher foulen. Da stellen wir uns dumm an. Okay, das kann passieren. Was aber nicht passieren darf ist der zweite Treffer“, ärgerte sich Baierl.

Essingen kam mit viel Dampf aus der Kabine, um auf dem zugigen Kunstrasenplatz den Ausgleich erzielen zu können. Nach einer Hereingabe wehrte Fritz zu kurz mit der Faust ab, Funk köpfte, doch die Holzhausener klärten. Jedoch zu Weißenberger, der mit einem Seitfallzieher im Nachgang hängenblieb (50.). Zwei Minuten später brachte wieder Funk einen Freistoß gefühlvoll in den FCH-Strafraum, Camara köpfte, doch Fritz war auf dem Posten. Wieder nur zwei Minuten später gelangte Dean Melo im Rückraum in eine gute Schussposition, drosch das Leder jedoch über den Fangzaun (54.). Essingen drängte auf den Ausgleich – und kassierte schließlich das von Baier angesprochene 0:2. Wieder war es ein Standard, der den TSV in die Röhre schauen ließ. Lang flog der Ball auf den zweiten Pfosten, Erman Kilic lief nicht durch. Ein Holzhausener gelangte deswegen an der Grundlinie an den Ball und brachte diesen scharf in die Mitte. Hier war Camara der Unglücksrabe und bugsierte das Leder über die eigene Linie zum 0:2 (56.). Dann kam eine Szene, die dem Spiel noch einmal einen anderen Drive hätte geben können. Einen Funk-Ball kontrollierte Niklas Groiß stark, kam im Zweikampf zum Abschluss, wurde aber auch hörbar von seinem Gegenspieler beim Abschluss getroffen (64.). Der Ball flog drüber, Groiß blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Kein Pfiff des Schiedsrichters, Groiß aber musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Doch es gab am späten Abend Entwarnung: Groiß erlitt nur eine schwere Prellung, es ist nichts gerissen oder gar gebrochen.

Das Spiel ging weiter und auch Holzhausen kam wieder zu Chancen. Michel kam im Strafraum zum Abschluss, aber Essingens Alexander Michalik parierte sicher (68.). TSV-Trainer Baierl hatte längst reagiert, einen Dreifachwechsel vorgenommen. Einer dieser drei neuen Akteure war Yusuf-Serdar Coban – und der traf. Camara befreite sich in der Defensive stark, bediente Melo auf der linken Seite. Die Flanke wehrte die FCH-Abwehr zu kurz ab, vor die Füße von Coban, der zum 1:2-Anschluss traf (75.). Nur zwei Minuten später dann hätte der Ausgleich fallen müssen. Eine mustergültige Flanke von Tim-Ulrich Ruth landete beim für Groiß eingewechselten Johannes Eckl, der sechs Meter frei vor dem Tor war, den Ball jedoch nicht kontrollieren konnte, sodass die Gäste klären konnten (77.). Der TSV blieb aber am Drücker. Eine Funk-Flanke landete bei Weißenberger, der aber nicht genügend Wucht hinter seinen Kopfball brachte (81.). Vier Minuten später wurde wieder Weißenberger in der Spitze gesucht, kam an den Ball, prallte jedoch auch mit Schlussmann Fritz zusammen. Es gab Freistoß für Holzhausen (85.). In der 89. Minute dann wurde Weißenberger an der Strafraumgrenze gefoult. Coban übernahm den Standard in aussichtsreicher Position, schoss jedoch knapp drüber (90.). In der Schlusssekunde dann hatten die Essinger Zuschauer noch einmal den Torschrei auf den Lippen. Patrick Auracher brachte einen Einwurf weit in den Strafraum. Camara verlängerte auf den zweiten Pfosten zu Eckl, der jedoch zu überrascht war und den Ball drüberschoss (90.4).

Danach war Schluss, der FCH lag sich jubelnd in den Armen, der TSV dagegen erkennt den Primus nun nur noch durch ein Fernrohr. „Im Moment haben wir eine Mischung aus Pech und Unvermögen vorne, um das Ding über die Linie zu bringen“, so Baierl.