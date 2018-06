Zehn neue Notfallseelsorger nehmen ihren Auftrag an

Bei einer Feier sind zehn Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger erstmals beauftragt und in ihr Amt in der Notfallseelsorge (NFS) eingesetzt worden. Außerdem wurde die Beauftragung für die Aktiven erneuert. Vorausgegangen war ein Aufruf in der Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten im September vergangenen Jahres, vor dem Jubiläum des zehnjährigen Bestehens der Notfallseelsorge im Ostalbkreis. Damals hatten sich zunächst neun Frauen und Männer gemeldet, die sich für den Dienst ausbilden lassen wollten.

Bei einer liturgischen Feier im Rettungszentrum Aalen überreichten Dekan Dr. Pius Angstenberger und Pfarrer Bernhard Richter ihnen feierlich die Beauftragungsurkunden. Angstenberger dankte für die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für Menschen einzusetzen, die von plötzlichen Todesfällen betroffen sind.

Bei einer Ansprache zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter ging Richter auf die Vielfältigkeit der Einsätze ein. Vom tödlichen Verkehrsunfall über die erfolglose Reanimation, Selbsttötung und Todesfälle mit Kleinkindern oder Rettungskräften. Daher gehöre neben einer guten Ausbildung auch die Kooperation mit den Einsatzkräften vor Ort und natürlich auch eine gute körperliche und seelische Verfassung. Die Beauftragungsfeier stand unter dem Motto „Dann geh hin und mach es ebenso“.

Der Beauftragung ging eine viermonatige Grundausbildung voraus. So haben zwischen Dezember und März acht Ausbildungseinheiten stattgefunden, die als Grundausbildung für die NFS vorausgesetzt werden. Dabei ging es um die Organisation der Notfallseelsorge und die Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften, gemeinsam wurden auch die Rettungsleitstelle und die Polizeidirektion besichtigt. Besondere Schwerpunkte waren der Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen, das Thema Suizid und die posttraumatischen Belastungsstörungen, die bei Unglücks- und Todesfällen auftreten können. Die Überbringung der Todesnachricht in Zusammenarbeit mit der Polizei wurde ebenso bearbeitet wie die Trauerarbeit mit Angehörigen.

Zum Ausbildungsteam der NFS gehörten Kurt Abele und Hans-Peter Huber (Polizeidirektion Aalen), Helmut Gentner (DRK), Dekanatsreferent Martin Kessler (NFS), Gemeindediakon Jürgen Schnotz (NFS), Pfarrer Martin Schuster (NFS), Gudrun Stengel-Kurz (Qualifizierte Trauerbegleiterin und NFS).

Im Anschluss an die Beauftragungsfeier gab es für alle Anwesenden die Möglichkeit, sich zwischen den Neuen und den Aktiven in der NFS auszutauschen und kennen zu lernen. Dabei stand auch das voneinander Lernen im Mittelpunkt. (pm)