Bei der Bezirksmeisterschaft der Bogenschützen in Heidenheim-Mergelstetten konnten die Teilnehmer vom Schützenverein Westhausen zehn Mal Gold, fünf Mal Silber und zwei Mal Bronze abräumen. Der zehnjährige Nico Müller, der erst vor einem halben Jahr das Bogenschießen begonnen hat, konnte sich in der Schülerklasse C den zweiten Platz mit 214 Ringen sichern.

In der Schülerklasse B haben Marius Stein (391 Ringe) und Seraphina Weiß (514 Ringe) jeweils den ersten Platz erreicht. Clara Katruff errang in der Schülerklasse A (543 Ringe) die Goldmedaille. Bei den Jungs erkämpfte sich Christoph Weiß (541 Ringe) die Silbermedaille, gefolgt von Patrick Kurz (476 Ringe) Bronze und auf Rang vier Anton Häfele.

In der Jugendklasse belegte der SV Westhausen die ersten fünf Plätze. Robin Knecht (522 Ringe) vor Benedikt Erhard (510 Ringe) und Simon Waller (492 Ringe). Gefolgt von Mika Priemer (456) und Marian Schaupp (346).

Bei der weiblichen Jugend erreichte Lara Arnold (509 Ringe) die Goldmedaille. Michaela Jung dominierte in der Masterklasse weiblich klar vor ihrer Konkurrenz und siegte mit 539 Ringen. Bei den Compound-Schützen sicherten sich Heiko und Ramona Höntsch jeweils den ersten Platz mit 681 und 626 Ringen.

In der Blankbogenklasse Damen konnte sich Waltraud Witkowski nach anfänglichen Problemen mit 319 Ringen noch den zweiten Platz sichern. Die Mannschaft der Schülerklasse A mit Katruff, C. Weiß und Kurz erreichte mit 1560 Ringen den ersten Platz. In der Jugendklasse siegte Westhausen 1 mit Knecht, Arnold und Waller (1523 Ringe) klar vor Westhausen 2 mit Erhard, Priemer und Schaupp (1312 Ringe).

Zur Landesmeisterschaft in Welzheim haben sich acht Kinder und Jugendliche und drei Erwachsene qualifiziert.