Zechpreller nach Brandalarm im Kubus

Gleich zweimal ist am vergangenen Freitag im Kaufhaus Kubus Aalen am Markt der Brandalarm losgegangen. In beiden Fällen handelte es sich um einen Fehlalarm. Nachdem die Feuerwehr bereits in der Mittagszeit zum Marktplatz ausgerückt ist (wir berichteten), hatte sie am Freitagabend gegen 23 Uhr wieder einen Einsatz in dem Einkaufscenter. Dass sie das Gebäude räumen mussten, nutzten etliche Gäste des Enchiladas aus, um die Zeche zu prellen. 115 Personen haben ihre Rechnung nicht bezahlt, sagt der Geschäftsführer des Enchiladas, Osman Madan, der von diesem Verhalten menschlich mehr als enttäuscht ist.

Gleich am Samstagmorgen postete Osman Madan die Nachricht auf der Facebookseite des mexikanischen Restaurants mit der Bitte, dass die Gäste ihre Rechnung begleichen mögen. Er findet es nach wie vor erschreckend, wie viele sich nach der Evakuierung des Gebäudes einfach auf und davon gemacht haben. „Immerhin reden wir hier nicht von einer Handvoll Gästen, sondern von 115 und nicht bezahlten Rechnungen in Höhe von 2000 Euro“, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Seinen Ärger verband Madan mit einem Gewinnspiel. Wer richtig tippt, wie viele Gäste nicht bezahlt haben, bekommt ein Essen im Enchilada geschenkt. Der Post schlug ein wie eine Bombe. Etliche User kommentierten eine solche Zechprellerei, bei der es sich übrigens um eine Straftat handelt, als unverschämt.

„Mir geht es nicht um das Geld, sondern um den Anstand“, sagt Madan. Das Geld, das die Gäste hoffentlich im Nachhinein für ihr verzehrtes Essen und Trinken bezahlen, werde er an die Drachenkinder von Radio 7 spenden. Doch von den Zechprellern hätten sich bislang gerade einmal sechs gemeldet. Die Ausreden seien allesamt dieselben. „Ich war verabredet, ich musste noch arbeiten.“ Aber immerhin hätten diese ihr Fehlverhalten eingesehen, Mut bewiesen und seien gekommen. Vielen sei es sicherlich im Nachhinein peinlich, nicht bezahlt zu haben, weshalb sie sich nicht trauen würden, ins Enchilada zu kommen, sagt Madan. Deshalb werde er in den nächsten Tagen ein Spendenkonto einrichten, auf das sie ihren Betrag ohne große Scham überweisen könnten.

Kosten und enormer Aufwand

Fehlalarme wie am Freitag seien ärgerlich. Für die Gäste, aber auch für die Mieter im Kubus. Vor allem die beiden Gastronomiebetriebe Aposto und Enchilada seien die Leidtragenden. Während die Kunden in den anderen Geschäften ihren Einkauf stehen lassen und das Gebäude verlassen könnten, „wurde das Essen bei uns am Freitagmittag bereits bestellt oder stand sogar schon auf dem Tisch und musste nachgekocht werden, weil es während der Evakuierung kalt geworden ist“, sagt die Geschäftsführerin des Aposto, Sabiha Madan. Insofern sei jeder Fehlalarm mit Kosten und enormem Aufwand verbunden. „Im schlimmsten Fall kommen die Gäste nach so einem Vorfall überhaupt nicht mehr zu uns.“

Nach mehreren Fehlalarmen seit der Eröffnung des Kubus’ hat Sabiha Madan schon Angst vor dem nächsten. Das laute Geräusch der Sirene, verbunden mit der Durchsage „Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude“, sei für die Gäste alles andere als ein angenehmes Gefühl. Und bis die Feuerwehr, bei der die Brandmeldeanlage aufgeschaltet ist, vor Ort ist und den Brandalarm abgestellt hat, könnten gut 20 Minuten vergehen, in denen die Gäste vor dem Gebäude ausharren müssten, anstatt ihre Mittagspause zu genießen.

Ein Problem im Kubus sei, dass die Rauchwarnmeldeanlage mit Blick auf die Gastronomie zu sensibel eingestellt ist, sagt Osman Madan. Fehlalarme könnten bereits durch das Ausblasen von Windlichtern oder dem Putzen mit heißem Wasser ausgelöst werden. In der Vergangenheit sei vieles bereits verbessert worden. Unter anderem seien in den Küchen beider Gastronomiebetriebe Rauchwarnmelder auf Wärmemelder umgestellt worden, um zu verhindern, dass bei jeder angebrannten Pizza oder jedem dampfenden Topf auf dem Herd der Brandalarm losgeht. Trotzdem müsse sukzessive weiter nachjustiert, müssten kritische Stellen analysiert und hier Rauchwarnmelder durch Wärmemelder ausgetauscht werden.

„Dass die Feuerwehr bei jedem aufgeschalteten Alarm ausrückt, dient der Sicherheit der Gäste. Und das ist auch richtig so“, sagt Osman Madan. „Denn wer weiß, ob es sich bei dem nächsten Fehlalarm nicht um etwas Ernstes handelt. Und Menschenleben gehen vor. Zechprellerei hin oder her.“

