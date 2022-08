Zech und Junker: Zwei echte (Sport-)Freunde

Es ist schon etwas Besonderes, vielleicht auch kurioses. Zwei gleichberechtigte Torhüter, die von Monat zu Monat zwischen Bank und Tor pendeln. Für Christopher Junker und Christian Zech bei den Sportfreunden aus Dorfmerkingen ist das allerdings Realität. An diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Geislingen wartet auf Junker sein letztes Spiel für einen Monat. So zumindest ist der Plan.

Aus dem Nachwuchsleistungszentrum entwachsen

Er ist 23 Jahre alt und kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Zweitligisten Heidenheim. Christopher Junker hat dort in der U 17 und U 19 gespielt, ehe es zu den Sportfreunden aus Dorfmerkingen ging. Dort hatte er hinter Christian Zech lange seinen Platz auf der Bank sicher. Doch das Blatt hat sich gewendet. Beide teilen sich die Spielzeiten. Das galt auch für die letztlich bittere Saison in der Oberliga.

Zwei gute Torhüter – ein Luxusproblem für Trainer Helmut Dietterle

. „Für uns beide ist es die beste Lösung“, sagt Junker, der mit Zech „sehr gut auskommt“. Erlebt hat er eine solche Rollenteilung bislang aber selbst noch nicht. „Aber es zeigt auch, wie schwer es Christian und ich dem Trainer gemacht haben“, fügt Junker an. Zech (37), der bekanntlich eine Ära bei den Sportfreunden geprägt hat, ist dabei in gewisser Weise zudem ein Vorbild für ihn: „Ich bin sehr heimatverbunden und vielleicht kann ich wie Christian auch eine Ära in Dorfmerkingen prägen.“ Sie sind Konkurrenten, aber pflegen eben ein gutes Miteinander. „Wir sprechen immer ehrlich untereinander und sind auch vom Typ her relativ ähnlich“, erklärt die aktuelle Nummer Eins der Sportfreunde: „Wir haben uns auch im Trainingslager ein Zimmer geteilt. Es ist ungewöhnlich, aber vielleicht liegt es auch am Altersunterschied.“ Zech sei erfahren und er könne daher viel bei ihm lernen. „Es ergänzt sich bei uns beiden sehr gut. Wir sind ein richtig gutes Torwartteam.“

Seit 2018 in Dorfmerkingen

Aktuell ist Junker seit 2018 im Verein auf dem Härtsfeld und hat mit seinen Sportfreunden gerade mal wieder einen richtigen Umbruch erlebt. Nach dem Abstieg aus der Oberliga befinden sie sich immer noch in der Findungsphase. „Mittlerweile hat es sich gut eingespielt. Das merkt man auch auf dem Platz. Nur leider noch nicht an den Ergebnissen“, so Junker weiter. Zuletzt waren die Sportfreunde im Derby gegen Essingen gefordert und waren nicht nur in den Augen vieler Beobachter eigentlich „das bessere Team“. Am Ende entschied bekanntlich ein kurioser Treffer von Niklas Groiß die Partie zugunsten des TSV aus Essingen, der aktuell mit nun sechs Punkten einen Platz über den Sportfreunden (3) in der Tabelle der Verbandsliga zu finden ist. „Ein Kullertor, bei dem ich nicht ganz glücklich aussehe“, gibt Junker zu: „Eine unglückliche Situation, die passieren kann.“ Vergessen und abgehakt. Es geht weiter.

Nächster Gegner ist Geislingen

An diesem Samstag gegen Geislingen. Ein unbequemer Gegner, dem die Sportfreunde zuletzt im Pokal vor zwei Jahren gegenüber gestanden sind. „Immer ein ekliger Gegner und eine gute Truppe“, weiß Junker zu berichten. Dennoch ist der Mann zwischen den Pfosten zuversichtlich: „Wenn wir unsere Chancen nutzen und hinten sicher stehen, dann ist der Sieg auf jeden Fall möglich.“ Diese drei Punkte wären zudem enorm wichtig für das Team vom Härtsfeld. Nicht nur, weil er seinen Torhüterposten dann mit einem Sieg an Zech abgeben könnte. Er wäre vor allen Dingen wichtig, mit Blick auf die Tabelle, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. „Wir haben nicht so viele Gegentore (vier, Anm. der Red.) bekommen und im nächsten Monat, wenn Christian im Tor ist, wird sich das auch nicht ändern“, ist sich Junker sicher. Fernziele, die hat Junker auch und vor allen Dingen mit seinen Sportfreunden aus Dorfmerkingen: „Vielleicht eine Ära prägen und irgendwann wieder in die Oberliga zurückkehren.“ Ehrgeiz haben sie eben beide.