ZebrAA: Stammtisch für (Neu)-Rentner

„Aktiv statt resignativ“ ist das Motto eines neuen Angebotes, das die Stadt Aalen und der Kreisdiakonieverband jetzt ins Leben gerufen haben: Beim „ZebrAA-Stammtisch“ sollen sich Menschen treffen, die kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand stehen oder bereits Rentner sind. Eine erste Zusammenkunft zum Erfahrungs- und Gedankenaustauch ist am 10. Oktober um 18 Uhr in der Begegnungsstätte Bürgerspital in Aalen.

Wie von Marcela Bolsinger von der Stadt Aalen und von Doris Pahr vom Kreisdiakonieverband zu erfahren war, gibt es in Gmünd schon seit 2018 ein entsprechendes Angebot, das von Werner Schlummer konzipiert wurde. Jetzt will man den „Zebra-Stammtisch“ auch in Aalen etablieren. Der Name Zebra steht für den Zebrastreifen und soll den sicheren Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand symbolisieren.

Man hofft, dass möglichst viele Jungruheständler und angehende Ruheständler zu dem ersten Treffen kommen. Moderiert wird das Ganze von Marcela Bolsinger und Doris Pahr. Die beiden betonen, dass es sich um ein offenes Angebot handelt.

Mögliche Themen, die zur Sprache kommen können sind die Situation am Arbeitsplatz vor dem Austritt aus dem Berufsleben, die private Situation im Ruhestand, die Wohnsituation im zunehmenden Alter oder die Aufgaben, Wünsche und Träume im Ruhestand.

Beim Zebra-Stammtisch werden keine Fachvorträge gehalten, es ist keine Börse für die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter oder eine therapeutische Gruppe.

Die zwanglosen Treffen sollen drei Mal im Jahr stattfinden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.