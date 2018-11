Zauberlehrling und Co.: Programm erfreut viele Besucher

Über ein vielfältiges Programm haben sich die zahlreichen Besucher des AWO-Tags im Aalener Rettungszentrum gefreut. Einmal im Jahr, so Ute Hommel vom Ortsverein Aalen, komme die große AWO-Familie zusammen, um alte Kontakte zu erneuern und die Darbietungen zu genießen.

Mit zwei Kreistänzen, angeführt von Gerda Böttger aus Oberkochen, eröffneten die Mitglieder des Tanzkreises das Programm. Der Tanzkreis trifft sich wöchentlich zum Training.

„Walle, walle, manche Strecke,“ und „Doch die Geister, die ich rief, werd’ ich nun nicht wieder los!“ – an diese Passagen aus Goethes „Zauberlehrling“ können sich bestimmt noch manche aus ihrer Schulzeit erinnern. Mit zauberhaft gestalteten Puppenfiguren entführte Christine Schlegelmilch in das geheimnisvolle Reich der Magie, wo der Zauberlehrling sich dem Gebot des Meisters widersetzt und so fast eine regelrechte Katastrophe heraufbeschwört.

Viel Schwung in den Saal brachten die Tänzerinnen und Tänzer der Squaredancegruppe „The Hedgehogs“ aus Hüttlingen. Da wirbelten die Petticoats der Tänzerinnen, wenn sie zu den englischen Anweisungen des „Callers“ Hans-Gerd Gasser ihre Figuren ausführten. Diese Tanzform, so Gasser, sei entstanden, als die verschiedenen Einwanderernationen in den USA gemeinsam tanzen wollten. Die Tänzer wüssten nie, welche Tanzfigur nun angesagt werde. So sei Squaredance und Tanzen allgemein ein hervorragendes Training für Körper und Gehirn.

Seit etwas mehr als einem Jahr treffen sich die Sängerinnen und Sänger des Freizeitchors Kosimi, organisiert von Johannes Vogel. Der originelle Namen ist die Abkürzung von „Komm, sing mit“. Und die Freude am Singen merkte man den Chormitgliedern an. Mit alten Schlagern und Volksweisen sangen und spielten sie sich in die Herzen der Zuhörer. Monika Hartmann, musikalisches Herz des Chors, erfreute mit schwäbischen und amerikanischen Liedern, die sie auf der Gitarre begleitete. Das ehrenamtliche Serviceteam der AWO versorgte die Gäste mit Kaffee und Kuchen.