Zauberer unterliegen starken Albatrossen

Nach der 70:79-Niederlage im FIBA Europe Cup gegen Unahotels Reggio Emilia aus Italien ging es für die HAKRO Merlins aus Crailsheim am Sonntagabend direkt ins Topspiel des 21. Spieltags der easyCredit BBL. Am Ende mussten sich die Crailsheimer mit 106:74 geschlagen geben. Topscorer der Partie wurde dennoch Crailsheims TJ Shorts II mit 18 Punkten. „Gratulation an ALBA BERLIN zum verdienten Sieg. Sie spielen aktuell extrem gut. Ich denke, die Pause hat ihnen gut getan nach dem letzten Euro League Spiel und sie sind relativ frisch für ihre Verhältnisse in dieses Spiel gegangen, was man natürlich gesehen hat“, resümierte Merlin-Headcoach Sebastian Gleim.

Nachdem Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim in Italien noch aus dem gesamten Kader schöpfen konnte, musste er beim Ligaspiel gegen ALBA Berlin aufgrund der Ausländerregel auf Forward Jared Savage verzichten. Die Merlins starteten besser in die Begegnung mit dem Tabellensechsten und konnten sich zu Beginn mit sechs Punkten leicht absetzen. Doch Ben Lammers und Jaleen Smith brachten die Berliner wieder näher heran. In der Anfangsphase lief der Ball auf beiden Seiten gut und es entwickelte sich ein körperlich umkämpftes Spiel. Nachdem sich die Crailsheimer erneut eine Führung erarbeiteten, kamen auch die Hausherren immer besser ins Spiel, Yovel Zoosman sorgte für den ersten Treffer von Downtown und drehte damit das Spielgeschehen. Das erste Viertel endete schließlich 17:25 aus Sicht der Merlins.

Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Oscar da Silva mit einem Lay-up für die Hausherren und baute den Vorsprung damit auf zehn Punkte aus. Nach Auszeit von Crailsheims Headcoach netzte Fabi Bleck den ersten Dreier für die Zauberer. Doch vor allem Berlins da Silva und Zoosman zeigten bis hierhin einen starken Auftritt. Die Crailsheimer verloren in dieser Phase des Spiels zu viele Bälle und vergaben vor dem gegnerischen Korb zu viele Würfe (1/8 Dreier). Mit einem Neun-Punkte-Rückstand gingen die Gäste zum zweiten Mal ins Time-out. Mit Treffern von Boggy und seinem isländischen Mannschaftskollegen Gudmundsson trennten beide Teams nur noch fünf Punkte. Aber die Berliner gaben ihre Führung nicht mehr aus der Hand und kombinierten sich trotz einer bis hierhin guten defensiven Vorstellung der Merlins mehrfach über mehrere Stationen unter den gegnerischen Korb, wo sie problemlos abschließen konnten. Die Hohenloher gingen mit einem knappen 39:47-Rückstand in die Kabine.

Mit seinem ersten Dreier der Partie brachte Moe Stuckey die Gäste wieder auf vier Punkte ran. Doch die Berliner nutzten die Fehler der Gäste gnadenlos aus und stellten mit zwei Treffern von Downtown durch Lo und Sikma die vorigen Kräfteverhältnisse wieder her (47 Prozent Dreierquote). Erneut sah sich Gleim gezwungen, in eine weitere Auszeit zu gehen. Albatros Jonas Mattisseck spielte stark auf, zeigte sich zielsicher von jenseits der 6,75-Meter-Linie und vergrößerte weiter den Vorsprung der Hausherren. ALBA Berlin drehte weiter auf. Ihnen schien weiterhin alles zu gelingen, Thiemann baute die Quote von jenseits der Dreierlinie auf über 55 Prozent aus. Beim Stand von 81:56 ging es in die letzte Viertelpause.

Auch im letzten Abschnitt machten die Albatrosse dort weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Nach einem Korbleger von Shorts erhöhten Da Silva und Zoosman auf 88:58. Mit einem deutlichen Rückstand ging es für die HAKRO Merlins in die letzten Minuten. Dort bestimmten vor allem Würfe von der Freiwurflinie das Spielgeschehen. Elias Lasisi netzte noch einmal von Downtown für die Gäste aus Hohenlohe zum 70:98, doch kurz darauf knackte Mattisseck die 1ooer-Marke per Lay-up und legte direkt zum 103:70 nach. Dann war Schluss in der Mercedes-Benz Arena und ALBA Berlin sicherte sich mit einem 106:74-Sieg den 13. Saisonerfolg der laufenden Saison. Topscorer der Partie wurde dennoch Crailsheims TJ Shorts II mit 18 Punkten. Auch Fabian Bleck (13) und Jon Axel Gudmundsson (11) trafen zweistellig.

Bereits am Dienstag (20.30 Uhr) sind die Merlins wieder in der Bundesliga gefordert. Dann reisen die JobStairs Gießen 46ers zum 22. Spieltag in die Stierkampfarena.