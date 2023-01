Zauberer sind mächtig unter Zugzwang

Wenige Tage nach dem Jahreswechsel sind die HAKRO Merlins Crailsheim bereits wieder auf dem Parkett gefordert. An diesem Mittwoch treffen sie in Braunschweig auf die Basketball Löwen. Nach zuletzt vier BBL-Niederlagen in Folge möchte die Mannschaft von Nikola Markovic in Niedersachsen wieder in die Spur finden.

Braunschweig selbst ist seit sechs Spielen sieglos und auf dem letzten Tabellenplatz der easyCredit BBL zu finden. Sprungball in der Volkswagen Halle ist am 4. Januar um 19 Uhr (MagentaSport und Sport1)

Braunschweig gegen Crailsheim oder auch „Neuauflage des Pokal-Halbfinals“. Denn neben den beiden Ligaspielen wurde das Spiel in der Vorsaison auch im BBL-Pokal ausgetragen. In allen drei Spielen behielten die Zauberer die Oberhand und feierten mit dem Einzug ins Pokalfinale einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Generell wurden die Löwen in den letzten Jahren zu einem der Lieblingsgegner der Merlins, die vergangenen sieben Aufeinandertreffen gingen an die Hohenloher. Diese Serie soll auch im ersten Duell in 2023 nicht reißen. Bislang spielten beide Teams noch zu oft unter ihren Möglichkeiten, so steht Braunschweig aktuell mit einer 2:10-Bilanz auf dem letzten Tabellenplatz, die Merlins sind mit 3:9 auf Rang 16. Beide Mannschaften eint auch die längste Negativserie. Während die Zauberer seit vier Ligaspielen auf einen Erfolg warten, sind die Gastgeber bereits seit sechs Spielen sieglos. Dennoch warnt Crailsheims Trainer Nikola Markovic: „Wir treffen auf ein sehr talentiertes Team, das offensiv und defensiv immer mit viel Energie spielt. Sie waren in den meisten Spielen auf Augenhöhe mit ihren Gegnern. Das heißt für uns, dass wir über 40 Minuten fokussiert bleiben müssen, vor allem in der Defense.“