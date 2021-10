Zauberer schlagen Löwen: HAKRO Merlins gewinnen gegen Braunschweig in der Overtime

Nach der erfolgreichen Auswärtsreise nach Griechenland, wo man unter der Woche Peristeri Athen im FIBA Europe Cup mit 76:66 schlug, standen die HAKRO Merlins Crailsheim am Samstagabend wieder in der Arena Hohenlohe auf dem Parkett. Gast in der Stierkampfarena waren am 6. Spieltag der Bundesliga die Basketball Löwen aus Braunschweig. Beide Mannschaften gingen mit jeweils zwei Siegen in die Partie, waren vor dem Aufeinandertreffen Tabellennachbarn auf den Plätzen 13 und 14. Die Gäste kamen zunächst besser in ein rasantes erstes Viertel und konnten sich bis zur Halbzeit mit elf Punkten absetzen. Ihre Führung konnten die Niedersachsen bis in die letzten Minuten der Partie halten, kurz vor Schluss gelang den Zauberern jedoch der Ausgleich – Verlängerung! Dort endete eine bis in die letzten Sekunden offene Partie mit 92:90 für die Hausherren – Heimsieg Zwei für die HAKRO Merlins. Topscorer wurde TJ Shorts II, der seine 19 Zähler allesamt im zweiten Durchgang sammelte.

Headcoach Sebastian Gleim konnte bei der Auswahl seiner Starting Five auf einen vollen Kader zurückgreifen. Alle Zauberer waren verletzungsfrei und vor allem selbstbewusst aus Griechenland zurückgekehrt und bereit, den zweiten BBL-Heimsieg der Saison einzufahren. Es begannen TJ Shorts II, Jaren Lewis, Maurice Stuckey, Kapitän Fabian Bleck und Bogdan Radosavljevic. Für die Gäste liefen unter anderem deren Topscorer Martin Peterka und Robin Amaize auf.

Terrell Harris glich 28 Sekunden vor Schluss aus. Das letzte Viertel endete damit mit 79:79. Unglaublich, es ging tatsächlich in die Overtime. Die Arena Hohenlohe zeigte, dass sie noch die Energie für weiter fünf Minuten hatte. Harris läutete auch die Overtime mit sehenswertem Treffer ein. Doch die Braunschweiger übernahmen erneut die Führung. Die Löwen behielten vor dem Korb die Nerven, doch der Crailsheimer Jaren Lewis konnte erneut ausgleichen. So ging es bei einem Stand von 87:87 in die absolute Crunchtime der Partie. Harris netzt erneut ein. Doch auch die Löwen trafen noch einmal doppelt. So mussten die Crailsheimer in den letzten 40 Sekunden der Zitterpartie noch mindestens einen Punkt erzielen. TJ Shorts II übernahm diese Aufgabe. Ein letzter Angriff für die Gäste, doch die Hausherren hielten den eigenen Korb sauber. Center Bogdan Radosavljevic durfte noch einmal an die Freiwurflinie treten, erzielte das 92:90 für die Crailsheimer. Den Gästen gelang in den letzten Sekunden auf der Uhr nicht mehr, einen Korb zu machen. Damit endete eine Zitterpartie, die lange Zeit durch eine Braunschweiger Partie geprägt war, mit 92:90 für die HAKRO Merlins.

Nächste Woche wird es wieder international in Hohenlohe. Am Mittwoch empfangen die HAKRO Merlins Crailsheim zum vierten Spieltag des Europe Cups die Bakken Bears. Das Hinspiel in Dänemark konnten die Zauberer mit 91:78 für sich entscheiden. Aktuell liegt das Team von Sebastian Gleim auf dem zweiten Platz in der Gruppe G. Tickets für die Partie gibt es unter https://hakro-merlins.reservix.de/events. Nächstes Wochenende steht zum siebten Spieltag der BBL eine Auswärtsfahrt nach Gießen auf dem Plan.

„Wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt das dritte Spiel in einer Woche gewonnen. Wir haben in Bayreuth gewonnen, jetzt zuhause gegen Braunschweig. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich für uns, das ist eine Riesensache, da müssen wir uns heute selbst alle auf die eigene Schulter klopfen, die Mannschaft, die Fans. Der Staff hat einen riesigen Job gemacht, die Jungs fit und vorbereitet zu kriegen. Das ist einfach ein gigantischer Erfolg für unseren Club. Wir haben trotzdem gewisse Fehler gemacht“, erklärte Gleim.