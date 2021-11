Zahner-Doppelpack legt Grundstein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach konnte in der Verbandsliga einen 3:2 (2:0)-Auswärtssieg beim TSV Heimerdingen feiern. Zwei Treffer von Nico Zahner brachten die Elf von Patrick Faber und Marc Ruppert auf die Erfolgsspur. Die TSG musste auf Magnus Haas, Oliver Rieger und Samuel Schwarzer verzichten. Noch beim Warmmachen verletzte sich noch Julian Köhnlein. Faber musste seinen Plan umstellen. Pius Kuhn rückte für Köhnlein auf die rechte Außenbahn. Timo van Eerden bildete mit Johannes Rief die Innenverteidigung.

Die TSG begann gut. Das Trainer-Duo Faber/Ruppert stellte ihr Team perfekt auf den Gegner ein. Nach wenigen Minuten wurde Daniel Rembold von Tim Schlichting unsanft von den Beinen geholt. Schiedsrichter Benjamin Maier entschied sofort auf Elfmeter. Nico Zahner legte sich den Ball zurecht und brachte die TSG mit 1:0 in Führung. Die TSG war besser im Spiel. Immer wieder Daniel Rembold war es, der mit guten Ideen die Defensive der Gastgeber forderte. So auch in der 25. Minute. Rembold brachte den Ball präzise in die Mitte auf Nico Zahner, der mit einem schönen Treffer auf 2:0 erhöhte. Gabriel Fota prüfte vor dem Seitenwechsel Joshua Barth, der TSG-Keeper konnte mit einer schönen Parade den Gegentreffer verhindern. Im zweiten Durchgang drückte der TSV auf den Anschluss. Die TSG verlor den Faden und konnte sich nur noch selten befreien. Heimerdingen näherte sich an. In der 59. Minute war es dann soweit. Michele Ancona bescherte der Heimelf das ersehnte Tor. Kurz darauf dezimierte sich der TSV dann selbst. Altin Maliqi setzte auf Höhe der Mittellinie zu einem völlig unnötigen Foul an Daniel Rembold an. Für den bereits vorgewarnten Maliqi war damit die Partie beendet. Der TSV drückte weiter auf den Ausgleich. Zahlreiche Eckbälle musste die TSG klären. Immer wieder versuchte es Heimerdingen mit Schüssen aus der Distanz. Barth konnte einen weiteren Treffer verhindern. Patrick Faber brachte mit Maxi Blum einen frischen Offensivmann. In der 88. Minute die Entscheidung. Maxi Blums Schuss sprang vom Pfosten ins Feld zurück. Gabriel Fota versuchte den Ball zu klären, jedoch ins eigene Tor. Die Entscheidung zugunsten der TSG. Das 2:3 in der Nachspielzeit war letztendlich Ergebniskosmetik.