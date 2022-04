Zahlreiche Postplätze für Schwimmer der TSG Abtsgmünd

Beim Osterschwimmen der Aalener Sportallianz im Aalener Hallenbad sind 13 Teilnehmer der TSG Abtsgmünd an den Start gegangen. Das Team bestand aus bereits erfahrenen Schwimmern sowie Nachwuchsschwimmern der TSG, die erste Wettkampfluft schnuppern konnten. Insgesamt wurden in Aalen über 340 Starts absolviert. Erfolgreichster Schwimmer aus Abtsgmünd war Paul Schramm (Jahrgang 2008), der fünfmal auf den ersten Platz schwamm. Beim Osterschwimmen konnten jeweils 50 Meter (m) Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil sowie 100 m Lagen geschwommen werden.

Paul Schramm ging hierbei in allen fünf Disziplinen an den Start und konnte fünfmal den ersten Platz erschwimmen. Die Nachwuchsschwimmer Hannah Eh (Jahrgang 2011), Emma Schramm (2010), Sofie Schramm (2010) sowie Christian Hammer (2009) konnten nach langer Corona-Pause erstmals wieder Wettkampfluft schnuppern und an Wettkampfbedingungen herangeführt werden. Dabei konnten alle vier mit neuen Bestzeiten sowie Podestplätzen überzeugen. Lina Albrecht (2009) und Leah Eh (2006) gingen über eine Vielzahl an Strecken an den Start und konnten gute Zeiten erschwimmen. Lina Albrecht sicherte sich über 50 m Brust und 50 m Rücken den zweiten Platz. Leah Eh gelang dies über 50 m Brust. Mia Streit (2009) meisterte den Wettkampf sehr gut und erschwamm sich über 50 m Freistil in der Zeit von 0:48,34 Minuten (min) den fünften Platz.

Für die fünfmal an den Start gehenden Julian Rieck (2007), Dmytro Nagler (2007), Gerrit Müller (2006), Jannik Neidhart (2006) und Cedric Schneck (2004) war der Wettkampf ein guter Test, um die aktuellen Trainingsleistungen zu bestätigen. Julian Rieck konnte mit guten Zeiten viermal den zweiten Platz erschwimmen. Dmytro Nagler sicherte sich über 50 m Schmetterling in 0:35,88 min den dritten Platz. Gerrit Müller überzeugte über die 50 m Freistil in 0:30,54 min und sicherte sich den zweiten Platz. Jannik Neidhart sicherte sich zweimal den zweiten Platz über 50 m Freistil und 50 m Schmetterling sowie den dritten Platz über 50 m Rücken. Cedric Schneck schwamm bei fünf Starts fünfmal auf den zweiten Platz.