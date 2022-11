Zahlreiche Podestplätze für die jungen KSV-Ringer

Bereits seit 42 Jahren richtet der KSV Aalen eines der angesehensten Freistilturniere in Deutschland aus. Auch in diesem Jahr folgten 48 Vereine von der Nordseeküste bis ins französische Jura, von Budapest bis in die Schweiz dem Ruf aus Aalen.

Die Nachwuchsathleten des KSV kamen auf einen hervorragenden sechsten Platz in der Mannschaftswertung. Die beiden jüngsten KSVler waren mit 14 Jahren in der B-Jugend (13 bis 14 Jahre) eingeteilt. Valentin Friedel, bereits als Teilnehmer der deutschen B-Jugend Meisterschaften bis 48 Kilogramm in Erscheinung getreten, musste sich dem deutschen Vizemeister Alexander Schweng vom KSV Neckarweihingen und Abubykar-Siddik Salamov aus Nürnberg geschlagen geben und landete auf dem dritten Platz.

Musa Tajik trat in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm an. Er rang ebenfalls ein hervorragendes Turnier und wurde dafür mit dem zweiten Platz belohnt. Auf seinem Weg zum Podestplatz bezwang er in einem bezirksinternen Duell seinen Konkurrenten Philipp Gräupel aus Dewangen. Im Finalkampf traf er auf Tom Ulamec, dem Drittplatzierten der diesjährigen B-Jugend Meisterschaften vom KSV Neckarweihingen bis 80 Kilogramm.

In der A-Jugend (15 bis 17 Jahre) starteten fünf KSV-Ringer. Bis 48 Kilogramm ging Aron Honold für den KSV auf die Matte. Aron Honold war auf dieses Turnier vom Trainerteam um Nachwuchscoach Anton Nuding wie alle anderen KSV-Athleten hervorragend vorbereitet worden.

Zwei Niederlagen und zwei Siege, so die Bilanz des Turniers für Aron Honold . Am Ende stand er als Zweitplatzierter neben dem frisch in den Bundeskader berufenen Dominic Thiel aus Unterföhring auf dem Treppchen.

Amin Aliyev ging bis 55 Kilogramm an den Start. Auf zwei schmerzliche Niederlagen folgten zwei Siege. Amin Aliyev wurde guter Drittplatzierter. Im Turnierverlauf bezwang er Damir Shifadugov aus Nürnberg nach Punkten. Sein Gegner aus Herbrechtingen Hüseyin Mert Kosan, musste verletzungsbedingt aufgeben. Yasin und Zelim Soltayev starteten im zahlenmäßig stärksten Pool des Turniers. Die Gewichtsklasse 71 Kilogramm war mit 15 Teilnehmern wohl auch die technisch Stärkste. Yasin Soltayev konnte den Bayer Nicklas Kriebel besiegen, musste sich aber dem Herbrechtinger Sotirios Chochlionis und dem schweizer „Nationalturner“ Uelli Roelli geschlagen geben. Am Ende landete er auf einem respektablen siebten Platz.

Zelim Soltayev hatte kein leichteres Los. Nach zwei Siegen über Demir aus Herbrechtingen und Fetisov aus Weilimdorf, verlor er nur aufgrund der letzten Wertung gegen Paul Steinhilber aus Winzeln. Ebenfalls eine „ganz knappe Kiste“ war sein Fight gegen Emil Ulamec aus Neckarweihingen. Diesen verlor er denkbar knapp mit nur einem Punkt Unterschied.

In der schwersten der Jugend-Gewichtsklassen bis 110 Kilogramm konnte keiner der 48 teilnehmenden Vereine einen Gegner für KSV-Ringer Iliah Neukirch stellen. Somit wurde er automatisch Erster.