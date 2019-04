Zahlreiche Baustellen behindern Verkehr

In Aalen wird weiter kräftig gebuddelt. Im April ist mit folgenden Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Von Anfang bis Mitte April werden in der Gartenstraße, Höhe Rewe, Hausanschlüsse verlegt. Die halbseitige Sperrung wird über eine Baustellenampel geregelt.

An der Stuttgarter Straße erstellt die Wohnungsbau Aalen ein Wohn- und Geschäftshaus. Für die Baustelleneinrichtung muss bis Mitte des Jahres eine Fahrspur der Stuttgarter Straße Richtung stadtauswärts gesperrt werden.

Aufgrund der Arbeiten für den Einbau der Versorgungsleitungen in der Fahrbachstraße ist bis Ende April mit Teilsperrungen zu rechnen.

Auf der Westseite der Bahnhofstraße kommt es wegen der Erstellung von Hausanschlüssen für Fußgänger und Radfahrer bis Mitte April zu Behinderungen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Aufgrund eines privaten Bauvorhabens ist die Carl-Zeiss-Straße bis Ende September halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt.

Von Mitte April bis Ende Oktober muss die Hirschbachunterführung aufgrund der Umgestaltung halbseitig gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

In den Osterferien wird die Aalener Straße, Höhe Bushaltestelle „Wöhrstraße“, in Unterkochen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Die Haltestelle „Wöhrstraße“ in Richtung Aalen wird barrierefrei ausgebaut. Dafür wird die Bushaltestelle in dieser Zeit auf Höhe Rathaus verlegt. Die Haltestelle in Richtung Oberkochen entfällt. Die nächste Bushaltestelle ist am Bahnhof. Ortskundige werden gebeten diesen Bereich zu umfahren.

Im gesamten Aalener Stadtgebiet sowie in den Teilorten Fachsenfeld, Unterkochen und Wasseralfingen werden in diesem Jahr insgesamt 17 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Nähere Informationen zu teilweisen Sperrungen können der Tagespresse entnommen werden.