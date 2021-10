Zahl der stationären Coronafälle hat sich in einer Woche verdoppelt

Die Landkreisverwaltung hat am Mittwoch ausführlich über das aktuelle Infektionsgeschehen im Ostalbkreis informiert. Damals waren 742 Menschen mit Corona infiziert und befanden sich in Quarantäne, inzwischen sind es 180 mehr. 32 Patientinnen und Patienten wurden in einem der drei Krankenhäuser behandelt. Neun mussten intensiv betreut oder sogar beatmet werden.

Immer mehr Coronafälle. In Ellwangen sind bis Freitagmorgen sieben weitere dazugekommen. Insgesamt 78 Menschen sind aktuell mit dem Virus infiziert. In Aalen sind es doppelt so viele. In Bopfingen gab es eine Anstieg um zehn Fälle. Spitzenreiter ist Schwäbisch Gmünd mit 243 Fällen.

Was sind die Gründe und wie dramatisch ist die Lage in den Kliniken? Die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ haben bei der Landkreisverwaltung nachgefragt.

Worauf ist der jüngste Anstieg der Coronafälle in Ellwangen zurückzuführen?

Derzeit beruhen die Corona-Fallzahlen in Ellwangen auf unterschiedlichen Infektionsgeschehen. Unter anderem können viele familiäre Häufungen verzeichnet werden. Außerhalb der familiären Ansteckungen können keine Cluster erkannt werden.

Gab es einen Corona-Ausbruch, in einem Heim, einer Schule, einer Kita, einem Betrieb?

Es sind weder in Schulen noch in Heimen, Firmen und sonstigen Einrichtungen größere Ausbrüche vorhanden. Die Fälle verteilen sich auf die gesamte Stadt einschließlich der Ortschaften. Zu beachten ist allerdings, dass es in der LEA derzeit zehn positive Fälle gibt.

Wie viele Fälle gehen aktuell auf Infektionen an Schulen zurück? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer sind in Ellwangen infiziert? Wie viele Schülerinnen und Schüler?

Insgesamt sind derzeit 14 Schüler sowie zwei Lehrkräfte an Ellwanger Schulen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bisher konnten an zwei Schulen Folgefälle innerhalb einer Klasse durch einen Schüler festgestellt werden.

Wie ist die aktuelle Lage in der St.-Anna-Virngrund-Klinik? Wie viele Patientinnen und Patienten werden dort wegen Corona behandelt? Wie viele davon intensivmedizinisch? Wie viele müssen beatmet werden?

Wie aus dem verwaltungsinternen „Corona-Update“ zu entnehmen ist, wurden am Donnerstag insgesamt fünf Corona-Patienten behandelt, davon einer auf der Intensivstation. Stand Freitagmorgen, 8 Uhr, liegt kein Corona-Patient auf der Ellwanger Intensivabteilung.

Wie ist die Lage an den Kliniken Ostalb insgesamt?

Die Anzahl der stationären Coronafälle hat sich gegenüber der Vorwoche etwa verdoppelt (siehe Grafik).

Viele Patientinnen und Patienten sorgen sich inzwischen, ob ihre geplante OP stattfinden kann. Welche Operationen werden gegebenenfalls verschoben? Wird ein Tumor ab kommender Woche noch operativ entfernt oder trifft es „nur“ Patienten, die eine künstliche Hüfte bekommen sollen?

Durch die gestiegenen Fallzahlen werden die Kliniken ab der kommenden Woche wieder ausgewählte und planbare Eingriffe und Operationen verschieben müssen, um genügend Kapazitäten für die Behandlung von Notfällen und Corona-Patienten zu haben.

Das heißt allerdings nicht, dass sämtliche geplante Operationen wie Hüfte, Knie oder Gallenblase verschoben werden. Die Kliniken fahren hier auf Sicht, soll heißen je nach Umfang der Notfälle und Corona-Patienten wird der Umfang der planbaren Eingriffe, mit Berücksichtigung der Dringlichkeit, im jeweiligen Krankenhaus angepasst.