Zaglauer trifft – die TSG fällt zurück

Ein Treffer von Lennart Zaglauer in der 89. Spielminute bescherte der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach beim 1. FC Heiningen die 0:1-Niederlage. Nach diesem Spiel ist die Elf von Trainer Benjamin Bilger und Co Patrick Faber auf den 13. Platz der Verbandsliga zurückgefallen.

Das Team vom Sauerbach hatte sich im Duell der Tabellennachbarn einiges vorgenommen. Beide Mannschaften begannen verhalten und legten den Fokus auf die Defensive. Mitte der ersten Halbzeit kam die TSG gefährlich vor das Tor. Vor dem Seitenwechsel dezimierte sich der FCH dann selbst. Robin Reichert sah nach einem Foul an Patrick Faber die gelb-Rote Karte. Immer wieder versuchten es die Gäste von der Ostalb mit Kontern. Die Schlussphase wurde dann nochmals spannend. Nach einem Foul hatte die TSG eine gute Freistoßchance. Diese wurde aber zu einfach vergeben. Als sich alle mit einem Remis abfanden, gelang Heiningen der Siegtreffer. Lennart Zaglauer kam nach einem Einwurf zum Ball, zögerte nicht lange und konnte den Ball aus der Drehung über Philipp Röhrle heben. Am Ende musste sich die TSG mit einer schmerzlichen und zugleich unnötigen Niederlage abfinden. Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfängt die TSG den TSV Berg.