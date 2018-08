Züge sind defekt und fallen aus

Gleich zweimal, am späten Montagnachmittag und am Dienstagvormittag, sind zwei Regionalbahnen, die eigentlich vom Aalener Hauptbahnhof aus nach Ellwangen beziehungsweise Crailsheim hätten fahren sollen, ausgefallen. Sowohl auf den Zug Aalen ab 16.28 Uhr am Montag als auch auf den Zug Aalen ab 9.28 Uhr am Dienstag warteten die Reisenden vergebens. Beide Bahnen kamen von Heidenheim her nicht in Aalen an und wurden dort als Ausfall vermeldet. Grund war nach Auskunft eines Bahnsprechers in beiden Fällen jeweils ein Defekt an den Dieseltriebwagen. Dabei sei es nicht gelungen, Ersatzfahrzeuge auf die Schiene zu stellen. Es seien aber, so der Bahnsprecher weiter, Ersatzbusse bereitgestellt worden. Mit der momentanen Sperrung der Brenzbahn zwischen Giengen und Heidenheim wegen Felssicherungsarbeiten hätten die Zugausfälle nichts zu tun gehabt, so der Bahnsprecher weiter.