Yeah, yeah, yeah

Was ist denn hier los? Beatlemania in der Aalener Rittergasse? Tatsächlich. Dort, wo sonst höchstens 50 Café-Gäste Platz finden, stehen fast 200 Zuschauer dicht an dicht. Die Schwingtür am Eingang geht gar nicht mehr auf. Und auch die acht Musiker auf der improvisierten Bühne können sich kaum regen. Und doch haben alle Spaß.

„Mitsingen ist nicht nur erlaubt“, ruft Sänger, Gitarrist und Wunderlich-Wirt Eddie Mahler in die Runde, „Mitsingen ist Pflicht“. Und das Publikum kommt der Aufforderung gerne nach.

Über 30 Songs der Fab Four haben sich Mahler, Christian Tatzek (Keyboard), Gregor Kohler (Gitarre), Heiko Lorenz (Bass, Gitarre, Gesang), Lothar Peschke (Gesang), Roberto Jimenez (Gitarre, Gesang), Johnny Schlipf (Bass), Martin Seibold (Saxofon) und Joe Konle (Schlagzeug) drauf geschafft. In drei Abschnitten bis spät in die Nacht folgt „She loves You“ auf „I want to hold your hand“, „Yesterday“ auf „Michelle“, Back in the USSR“ auf „While my guitar gently weeps“.

Sogar Sgt. Pepper darf ran, Lothar Peschke hat sich für „Yellow Submarine“ extra in Schale geworfen mit Helmut-Schmidt-Mütze und angeklebtem Schnauzer. Zu später Stunde, die Scheiben sind mittlerweile angelaufen, folgen noch „Let it be“ und „Hey Jude“ als Zugabe. Wie gesagt, Mitsingen ist Pflicht.