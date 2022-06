XGames schließt Ende Juni seine Pforten

„Total Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ prangt seit einigen Tagen im Schaufenster des Ladens XGames im Westlichen Stadtgraben. Und in der Tat. Die Tage des Ladens neben dem Friseursalon von Meral Emir sind gezählt. Zwölf Jahre lange hatte dieser in den Räumen am Westlichen Stadtgraben seinen Sitz. Viele Bürger bedauern das Ende des Spielkonsoleladens.

Das Aus verkündet der Inhaber Galip Akilli auch auf der Facebookseite des Geschäfts. Da sich leider kein geeigneter Kandidat zur Geschäftsübernahme gefunden habe, müsse er schweren Herzens seinen Laden zum 30. Juni schließen. Er selbst möchte sich beruflich ab 1. Juli neu orientieren

Dass der Mietvertrag bis Ende Juli gekündigt wurde, bestätigt auch der Eigentümer des Gebäudes, Andreas Spiegler. Für die rund 160 Quadratmeter große Fläche gebe es bereits einige Interessenten. Solange der Mietvertrag jedoch nicht unterschrieben ist, werde sich Spiegler zu der Nachnutzung allerdings nicht äußern.