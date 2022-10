Wunschengel erfüllen wieder Weihnachtswünsche

Bereits zum vierten Mal startet die Stadt Aalen ihre Weihnachtsaktion Wunschengel. Schenken und beschenkt werden – beides bereitet Freude, und genau darum soll es auch diesmal bei der Aktion gehen. Bereits im Spätsommer ist mit den Vorbereitungen zur Wunschengelaktion begonnen worden.

Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Seniorinnen und Senioren können sich zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen lassen. Die Wünsche sind vielseitig – bei den Jugendlichen ab 14 Jahren und bei den Senioren und Junggebliebenen stehen Gutscheine an erster Stelle. Aber auch Winterbekleidung, Schuhe und Spielsachen werden auf den Wunschzetteln notiert. Besonders Lebensmittel und Drogerieartikel sind die Wünsche der Erwachsenen.

Wer kann einen Wunschzettel ausfüllen?

Alle, die im Besitz der Aalener Spionkarte sind und zusätzlich nachweisen, dass sie Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB II und SGB XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Wie geht ein Wunsch in Erfüllung?

Am Wunschbaum sollten erfüllbare Wünsche hängen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Beim Ausfüllen der Wunschzettel stehen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Aalen sowie ehrenamtliche Wunschengelchen hilfreich in Gesprächen zur Seite.

Wo können die Wünsche abgegeben werden?

Am Dienstag, 25. Oktober, von 10 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 3. November, von 12 bis 18 Uhr können im Haus der Jugend, Friedhofstraße 8, Wünsche aufgegeben werden. Mitzubringen ist eine Spionkarte und ein Nachweis über einen Hilfebezug. Nach dem 4. November können keine Wunschzettel mehr abgegeben werden.

Der Wunsch sollte nicht mehr als 25 Euro kosten. Kinder und Jugendliche müssen von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Es wird höchste Diskretion garantiert. Nur das wunsch.engel@aalen-Team kennt die persönlichen Daten. Auf dem Wunschzettel stehen nur der Vorname, der Wunsch und eine fortlaufende Nummer.

Wie geht es weiter?

Am Samstag, 26. November, um 9 Uhr wird der Wunschbaum durch Oberbürgermeister Frederick Brütting eröffnet. An diesem Samstag können die Wunschzettel bis 13 Uhr „gepflückt werden“. Am 19. und 20. Dezember können die Geschenke dann im Rathaus abgeholt werden.

Wenn Bürger einen Wunsch erfüllen möchten:

Mit einem gepflückten Wunschzettel kann entweder einem Kind, einer Seniorin, einem Senior oder Junggebliebenen und Alleinerziehenden ein Wunsch erfüllt werden. Die Wunschzettel für Kinder, Senioren/Erwachsene unterscheiden sich in Farbe und Symbol des Wunschzettels. Ab der Eröffnung am 26. November von 9 bis 13 Uhr bis spätestens 9. Dezember können die Wünsche im Rahmen der Öffnungszeiten des Rathauses gepflückt werden. Das verpackte Geschenk muss mit gut lesbarer Wunschnummer bis spätestens 9. Dezember, 12 Uhr, im Rathaus abgegeben werden.

Die Aktion wunsch.engel@aalen eignet sich auch sehr gut für Schulklassen, Belegschaften und Firmen, die an Weihnachten gezielt helfen möchten, denn es können selbstverständlich mehrere Wünsche gepflückt und erfüllt werden.

Um die Weihnachtsaktion mit Leben zu füllen, werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Es braucht Unterstützung beim Ausfüllen der Wunschzettel, der Wunschbaum muss geschmückt und betreut und auch die Geschenkvergabe muss organisiert werden.