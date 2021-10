Wunschengel-Aktion startet wieder

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Wunschengel-Aktion der Stadt Aalen, organisiert vom Amt für Soziales, Jugend und Familie. Die Aktion findet bereits zum dritten Mal statt und ermöglicht es Aalener Kindern, Jugendlichen, Senioren und Junggebliebenen, sich zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen zu lassen. Die Wünsche sind sehr vielseitig. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren stehen Gutscheine an erster Stelle. Sehr oft werden aber auch Winterbekleidung, Schuhe, Spielsachen oder Schulbedarf gewünscht. Senioren, Junggebliebene und Alleinerziehende wünschen sich oftmals einen Gutschein für Lebensmittel oder Drogerieartikel. Ganz spezielle Wünsche wie zum Beispiel Kaffee trinken oder sich auf ein Schwätzchen treffen gab es letztes Jahr ebenfalls am Wunschbaum. Der Wunsch sollte sich auf maximal 25 Euro belaufen.

Wer kann einen Wunschzettel ausfüllen?

Alle, die im Besitz der Aalener Spionkarte sind und zusätzlich nachweisen, dass sie Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB II und SGB XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Wie geht der Wunsch in Erfüllung?

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollen am Wunschbaum erfüllbare Wünsche hängen. Das Amt für Soziales, Jugend und Familie und ehrenamtliche Wunsch-Engelchen stehen Ihnen beim Ausfüllen der Wunschzettel in Gesprächen hilfreich zur Seite.

Wer einen Wunsch hat, kommt am Dienstag, 26. Oktober, von 10 bis 16 Uhr oder am Donnerstag, 4. November, von 12 bis 18 Uhr ins Haus der Jugend, Friedhofstr. 8. Mitzubringen ist die Spionkarte und der Nachweis für den Hilfebezug. Nach dem 4. November können keine Wunschzettel mehr abgegeben werden.

Der Wunsch sollte nicht mehr als etwa 25 Euro kosten. Kinder und Jugendliche müssen von mindestens einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Wir garantieren höchste Diskretion. Nur das wunsch.engel@aalen-Team kennt Namen und Adresse. Auf dem Wunschzettel stehen nur derVorname, der Wunsch und eine fortlaufende Nummer.

Im Haus der Jugend gilt das aktuelle Hygienekonzept, der heißt die Maskenpflicht und die Abstandsregelungen.

Wie geht es weiter?

Am 27. November von 9 bis 13 Uhr wird der Wunschbaum eröffnet. Am 17. und 20. Dezember kann man dann sein Geschenk im Rathaus abholen.

Ab der Eröffnungsfeier am 27. November von 9 bis 13 Uhr bis spätestens 10. Dezember können die Wünsche im Rahmen der Öffnungszeiten des Rathauses gepflückt werden. Dieses Jahr kann man Wünsche auch am Samstag, 4. Dezember von 9 bis 13 Uhr zum Wunschbaum kommen. Das verpackte Geschenk gibt man mit gut lesbarer Wunschnummer bis spätestens 10. Dezember, 12 Uhr, im Rathaus ab.

Die Aktion wunsch.engel@Aalen eignet sich auch sehr gut für Schulklassen, Belegschaften, Firmen, die an Weihnachten gezielt helfen möchten, denn es können selbstverständlich mehrere Wünsche gepflückt und erfüllt werden.

Es braucht fleißige ehrenamtliche Engelchen, um die Weihnachtsaktion mit Leben zu füllen. Es braucht Unterstützung beim Ausfüllen der Wunschzettel, der Wunschbaum muss geschmückt und betreut werden und auch die Geschenkvergabe muss organisiert werden, damit am Heiligen Abend Freude herrscht.

Für Fragen und Informationen ist Sandra Maier vom Amt für Soziales, Jugend und Familie telefonisch unter 07361 52-1855 erreichbar. wunsch.engel@aalen.de