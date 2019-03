Wortgewaltig: Kolumnen und Zeitlieder

Wort und Musik verbinden sich in bestem Schu-bartschen Sinne in der „wortgewaltig“-Veranstaltung am Freitag, 5. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Aalen. Harald Martenstein, Autor und bekannt für seine Kolumnen in der Wochenzeitung „Die Zeit“, trifft auf den Liedermacher Georg Clementi. Gemeinsam präsentieren sie Zeitkolumnen und Zeitlieder.

„Martenstein schreibt so unterhaltsam wie geistreich“, schreibt die Presse. Er schreibt seit Jahren über sein Heimatland – manchmal mag er es, manchmal macht es ihn wütend, und manchmal muss er einfach nur lachen, genau wie seine Leser. Clementi nimmt kleine Notizen der Zeit auf und lässt sich von den kritischen Themen zu Liedern inspirieren. Begleitet wird der temperamentvolle Sänger von Bojana Popovicki am Akkordeon und Ossy Pardeller an der Gitarre.