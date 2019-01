Wortgewaltig durch den März und den April

Wortstark und weltoffen, so präsentiert sich die Kulturreihe wortgewaltig auch im fünften Jahr ihres Bestehens. Um den Geburtstag von C. F. D. Schubart kommen im März und April profilierte Künstler, Musiker und Publizisten zu Wort.

Wortgewaltig schlägt erneut einen spannenden Bogen von Schubart in die Gegenwart. Zu dem überzeugenden Redner, Musiker und genialen Texter aus der Reichsstadt Aalen lassen sich viele Bezüge in der aktuellen Kultur entdecken. Erich Schmeckenbecher zum Beispiel. Der ehemalige Zupfgeigenhansel, Sänger, Komponist und Liedermacher bringt am Mittwoch, 20. März, sein Programm „Der Vogel Sehnsucht“ auf die Bühne.

Am Tag darauf, am 21. März, heißt es „Bühne frei“ für die Bildende Kunst im Aalener Rathaus. Hannelore Weitbrecht stellt Papierobjekte und Installationen aus. Die Natur als Impulsgeber lässt freie Arbeiten und fantasievolle Verfremdungen von Büchern entstehen. Die Ausstellung ist bis zum 28. April in der Galerie des Rathauses zu sehen.

Rether macht Mitdenkangebot

Die Sparte Kabarett bedient am Freitag, 22. März, Hagen Rether mit seinem Programm „Liebe“. Der Mann am Klavier präsentiert dem Publikum ein Mitdenkangebot, verweigert er doch die Verengung komplexer Zusammenhänge auf reine Pointen. Rether rüttelt an den Glaubenssätzen westlicher Zivilisation und verführt mit überraschenden Vergleichen zum Perspektivenwechsel.

Den publizistischen Part übernehmen am Dienstag, 2. April, zwei Experten des Journalismus. Markus Grill, 1968 in Aalen geboren, ist einer der namhaften investigativen Journalisten Deutschlands. Er leitet das Berliner Büro der Investigativressorts von NDR und WDR und kooperiert dabei mit der Süddeutschen Zeitung. Grill steht Wieland Backes Rede und Antwort. Der prominente Begründer der SWR-Talkshow „Nachtcafé“ gilt als Wegbereiter der journalistischen Unterhaltung. An diesem Abend geht es um die Aufgabe der Medien als Kontrolleure der Mächtigen, um investigativen Journalismus und die aktuellen Recherchen von Markus Grill.

Mit Harald Martenstein und Georg Clementi tritt am Freitag, 5. April, ein literarisch-musikalisches Doppel in der Aalener Stadthalle auf. Martenstein, Starkolumnist der Zeit, schreibt tolle Glossen, Clementi, preisgekrönter Chansonnier und Schöpfer der Zeitlieder, verwandelt sie in packende Lieder.

In Sachen Schubart-Literaturpreis muss man sich noch etwas in Geduld üben. Wen kürt die Jury Anfang 2019 mit der hohen Auszeichnung? Und wer wird mit dem Förderpreis der Kreissparkasse Ostalb ausgezeichnet? Die Preisverleihung wird an einem Wochenende im April stattfinden. Darüber hinaus widmen sich auch die Stadtbibliothek mit dem Literaturtreff am 12. März um 17 Uhr und das Kino am Kocher mit einem abgestimmten Film am 27. März der Trägerin oder dem Träger des Schubart-Literaturpreises.