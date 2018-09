Workshop für den Start in der Gastronomie

Wer in der Gastronomie Fuß fassen will, für den gibt es am Montag, 1. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt Ostalbkreis (Raum 379) einen kostenlosen Workshop. Referent Armin Utz (Dehoga) erklärt, wie der Weg in die Selbstständigkeit leichter gelingt und von Beginn an erfolgreich gestaltet werden kann. Zudem geht er auf rechtliche Anforderungen, Pacht- und Kaufverträge, Grundlagen bei der Einstellung von Mitarbeitern und auf Fördermöglichkeiten ein.

Anmeldungen für den Workshop sind unter Telefon 0162 / 2631236 oder per E-Mail an frau-beruf@ostalbkreis.de bis zum 21. September notwendig.