Workshop: Die Schönheit der Mathematik

Die Schönheit der Mathematik stellt Explorhino bei einem Workshop für Kinder ab der 4. Klasse am Samstag, 23. Juni, von 10.30 bis 12 Uhr im Aalener Rathaus vor. Susanne Garreis zeigt den Kindern, dass Mathematik überall ist: in der Natur, in Bauwerken, in der Kunst. Diese Schönheit kann man beweisen, nachspielen – oder einfach bestaunen.

Anmeldungen zur kostenlosen Veranstaltung sind unter 07361 / 576-1805 oder explorhino@hs-aalen.de möglich. Einklappen Ausklappen