Womöglich falsche Daten: Fehlerhaftes Corona-Dashboard auf Webseite des Landratsamts?

In einem täglichen Update informiert Schwäbische.de für gewöhnlich über die aktuellen Infektionsentwicklungen im Ostalbkreis. Doch die Werte des Dashboards auf der Webseite des Landratsamts Ostalbkreis passen nicht zu den angegebenen Daten vom Vortag.

Jeden Tag aktualisiert die Kreisverwaltung die Zahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Doch die Daten, die am Montag, 1. Februar, für den vergangenen Sonntag, 31. Januar, angezeigt wurden, sind möglicherweise fehlerhaft.

So galten am Samstag, 30. Januar, laut Dashboard vom Sonntag 8209 Menschen im Kreis als genesen. Am Folgetag waren es acht weniger. Laut Anzeige aber sollten es 59 mehr sein. Auch bei den aktiven Fällen passte die Zahl der angeblichen Abnahme nicht zu den aktuell angegebenen Infizierten. Von 434 am Samstag auf 442 am Sonntag – laut Landratsamt sollen es allerdings 59 weniger gewesen sein als am Vortag. Eine Anfrage bei der Kreisverwaltung blieb am Montag unbeantwortet.

Die Zahl der Neuinfektionen ist hingegen gleichgeblieben. Für die Daten vom Montag mit Blick auf den Sonntag nichts Ungewöhnliches. Denn die Zahl der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie bleibt in den meisten Fällen am Montag unverändert. So ist auch der Wert der Todesfälle sowie die Inzidenz im Vergleich zum Vortag gleichgeblieben.