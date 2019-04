Wolkendorf in Siebenbürgen macht Fortschritte

Immer noch leben rund 10 000 evangelische Sachsen im rumänischen Siebenbürgen. Der Rotary Club Aalen-Heidenheim und der evangelische Kirchenbezirk Aalen unterstützen ein Projekt im dortigen Siedlungsgebiet mit insgesamt 30 000 Euro. Konkret geht es um den Umbau des historischen Pfarrhauses in Wolkendorf bei Schäßburg zu einer Erholungseinrichtung für Familien.

„Diese Familien haben verwaiste, verlassene und oft auch behinderte Kinder aufgenommen oder adoptiert“, erklärte Manfred Brenner. Der Präsident des Rotary Clubs Aalen-Heidenheim setzt sich für das Hilfsprojekt ein, für das der evangelische Kirchenbezirk Aalen die „Stiftung für arme Familien“ gegründet hat.

Das wichtigste Rotary-Vorhaben

Für Rotary sei dies das wichtigste Außenprojekt von mehreren Hilfsaktionen, die derzeit unterstützt werden, betonte Brenner in einem Pressegespräch am Dienstag im evangelischen Dekanat. Daran nahmen auch Walter Lessle als Gemeindedienst-Beauftragter und der Schatzmeister der Rotarier, Frank Reinhart, sowie Dekan Ralf Drescher und Kirchenmusikdirektor Thomas Haller teil. Hilfe zu leisten und der Gedanke der Völkerfreundschaft gehörten zu den Grundanliegen von Rotary, erläuterte Brenner. In Siebenbürgen, wo seit dem 12. Jahrhundert Sachsen leben, gehe es um den Erhalt deutschen Kulturgutes, nachdem sehr viele deutsche Bewohner nach 1945 aus Rumänien vertrieben wurden.

Gemeinsam mit Thomas Haller hat sich Manfred Brenner an Ort und Stelle ein Bild der dortigen Situation gemacht. Wolkendorf liege idyllisch in reizvoller Landschaft und zeuge von reichem deutschen Erbe. Allerdings habe es großen Nachholbedarf an kommunalen und sozialen Einrichtungen sowie im Straßenbau. Erst seit einem Jahr gibt es fließendes Wasser.

Den Umbau des dortigen Pfarrhauses habe man im Spätsommer 2018 begonnen, informierte Brenner. Wie die „Aalener Nachrichten“ im September letzten Jahres berichtet hatten, wurde damals ein erster Spendenscheck der Rotarier über 10 000 Euro an Dekan Drescher übergeben. Inzwischen wurden das Dach eingedeckt und das Haus außen instand gesetzt. Es erhielt einen neuen Anstrich und sieht jetzt wieder ordentlich aus. Das Kellergewölbe wurde restauriert und dient künftig als Speisesaal. Die Elektroarbeiten wurden ausgeführt und es entstehen zehn Appartements mit kleinem Bad und WC. Die Einrichtung ist für 30 Kinder und entsprechendes Personal ausgelegt.

Förderung bis 2021 zugesichert

„Um eine zügige Ausführungen der Arbeiten sicherzustellen, haben die Rotarier aus Aalen und Heidenheim zum Anfangskapital von 10 000 weitere 20 000 Euro zur Verfügung gestellt“, schilderte der Präsident die finanzielle Situation. Aktuell stünden unter anderem mit der Installierung einer Heizungsanlage größere Investitionen an. Auch der Innenausbau gehe weiter. Das Projekt werde bis 2021 weiterhin gefördert, versicherte Brenner.

Die Kontakte zwischen Aalen und Siebenbürgen werden intensiv gepflegt. Thomas Haller kündigte eine Konzertreise der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg von 23. August bis 7. September in verschiedene Städte Siebenbürgens an. Es existieren dort einige bedeutende Orgeln, die von einer Schweizer Orgelbaufirma betreut und renoviert würden. Die Firma kümmere sich auch um die Ausbildung von Orgelbauern.