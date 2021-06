Wolfgang Schnee liest: Spannendes vor dem Deutschlandspiel

Die Wasseralfinger Festtage sind auch in diesem Jahr wieder der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, doch der Stadtverband Wasseralfingen hat alles daran gesetzt, eine Art Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen. Das habe laut des Vorsitzenden, Armin Peter, auch gut geklappt.

So wird an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr die Buchlesung mit dem Autor Wolfgang Schnee stattfinden, der aus seinem Buch „Mord Partner“ liest. Wolfgang Schnee ist pensionierter Lehrer aus Fachsenfeld, der Deutsch, Geschichte und Philosophie am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen unterrichtet hat. Er hat zwar schon Theaterstücke geschrieben – mit dem Krimi „Mord-Partner“ beschreitet allerdings neue Wege. „Es ist ein Krimi, also erwarte ich schon einmal einen spannenden Abend bei uns am Bürgerhaus. Dazu hoffe ich natürlich, dass das Wetter halten wird. Stand jetzt soll es trocken bleiben“, sagt Peter. Veranstaltungsort ist der Innenhof zwischen Rathaus und Bürgerhaus in Wasseralfingen. Sollte es wider Erwarten doch noch regnen, dann würde die Leung im Bürgersaal des Bürgerhauses stattfinden. In der Geschichte Schnees geht es um die Geschichte des Detektivs Paul Pfanne, der auf Beweissuche auf der Ostalb und in Stuttgart ist. Der zeitliche Rahmen ist entsprechend gewählt. Wenn sich unter den Buchinteressierten auch Fußballfans befinden sollten: Vor dem Anpfiff des Deutschlandspiels (21 Uhr) kann man sich entspannt den Abenteuern Pfannes hingeben. Musikalisch umrahmt wird die Lesung durch das Duo „ZwiePack“. Einige wenige Karten gibt es laut Peter noch.

Gleiches gilt für den am kommenden Sonntag stattfindenden Polit-Talk am Wasseralfinger Stefansplatz. Hier werden sich die vier Oberbürgermeister-Kandidaten und die Oberbürgermeister-Kandidatin den Fragen von Michael Ruoff, Rektor der Dreißentalschule in Oberkochen, und Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung, stellen müssen. Weiterhin können sich auch interessierte Bürger und Bürgerinnen Fragen an info@stadtverband-wasseralfingen.de einreichen. Die Moderatoren werden diese dann direkt an die Kandidaten weiterreichen.

Da bei beiden Veranstaltungen nur eine begrenzte Anzahl an Zuhörerinnen und Zuhörern erlaubt ist, ist eine Voranmeldung jeweils mit Vornamen, Nachnamen, Mailadresse und Telefonnummer an folgende Adresse zwingend erforderlich: info@stadtverband-wasseralfingen.de