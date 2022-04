Wolfgang Palm feiert 40. Dienstjubiläum

Der Geschäftsführer der Papierfabrik Palm, Wolfgang Palm, hat sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. In einer kleinen Feierstunde wurde das Ereignis im Kreis der Führungsebene des Unternehmens begangen. In Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters überbrachte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle die Glückwünsche der Stadt Aalen.

Palm trat nach seinem Studium und einigen Jahren in anderen Unternehmen bestens gerüstet am 1. April 1982 in das Familienunternehmen als Verteter der vierten Generation ein. Mit insgesamt vier Betrieben und 600 Beschäftigten wurde damals ein Umsatz von 86 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Laufe der 40 Jahre kam das dritte Standbein, das Zeitungsdruckpapier, dazu und die beiden bestehenden Geschäftsbereiche Wellpappenrohpapier und Wellpappenverpackungen wurden deutlich ausgebaut. Im Jahr 2022 erwartet Palm mit 33 Betrieben und über 4000 Beschäftigten einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Entgegen der weit geringeren Erwartungen des Jubilars bei seinem Arbeitsbeginn ist der Umsatz damit in den 40 Jahren auf das 25-Fache gestiegen.

Die dynamischen Entwicklungen von Palm basierten auf dem hohen Einsatz aller Beschäftigen, ihrer Motivation sowie ihrem Fleiß, sagte Palm, wofür sich der Jubilar sehr herzlich bedankte. Auch die stets konstruktive Zusammenarbeit mit den Betriebsräten stärke das Familienunternehmen in hohem Maße. Eine hohe Anerkennung galt dem aus Palms Sicht „exzellenten Führungsteam“. Besonders hervorgehoben wurden die jahrzehntelange Betriebstreue, der unermüdliche Einsatz sowie das Herzblut, mit dem das Unternehmen von den Führungskräften geführt und weiterentwickelt werde.

Palm freute sich schließlich ganz besonders über den Eintritt seiner Tochter Marina Palm zum 1. März in die Geschäftsführung. Damit sei gewährleistet, dass die hohen ethischen Werte und die Unabhängigkeit des inhabergeführten Familienunternehmens Palm auch in der fünften Generation gesichert seien.