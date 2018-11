Wolfgang Ambros kommt in die Unterkochener Festhalle

Im Rahmen seiner „Pur Vol. V“-Tour kommt der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros am Sonntag, 12. Mai 2019, um 19 Uhr in die Festhalle nach Unterkochen. Kürzlich sorgte Ambros bei einem Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ und massiver Kritik an der FPÖ für Aufsehen. Sein Titel „Schifoan“ steht nun auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts.

Im August erschien in der Online-Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ das Interview, das in Österreich hohe Wellen schlug. Er hatte unter anderem massive Kritik an der FPÖ geäußert und „viele braune Haufen in der FPÖ“ geortet. Zudem warf er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor, dass er „skandalöse Aussagen der FPÖ“ unkommentiert lasse. Es kam zu empörten Reaktionen der Freiheitlichen Partei Österreichs mit Boykottaufrufen, Zerstörung von Tonträgern bis hin zu Todesdrohungen. So formierte sich via Twitter eine Gegenbewegung mit dem Ergebnis, dass der Titel „Schifoan“ von 1976 – mitten im Hochsommer – auf Platz eins der iTunes-Charts landete. Karten für den Auftritt in Unterkochen gibt’s ab sofort unter www.reservix.de, www.eventim.de oder Telefon 01806 / 700733. Foto: Markus Brandmayr