Wohnungsmarkt in Aalen: „Lasst uns endlich was tun!“

Einig sind sich alle im Gemeinderat. Es muss dringend was getan werden - gegen die Wohnungsnot und für bezahlbare Mieten in Aalen. Beim „Wie“ sieht das aber schon anders aus. Während die einen vor allem auf die Wohnungsbau als Tochter der Stadt setzen, setzen die anderen auf mehr Zuschüsse für Sanierungen im Bestand und auf eine Aktivierung leerstehender Gebäude. Das Thema bewegt: Fast zweieinhalb Stunden wurde über den dritten Bericht zum Handlungsprogramm Wohnen diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass alle Anträge und Vorschläge im Arbeitskreis zusammengetragen und dann in einer der nächsten Sitzungen nochmal diskutiert werden. 2014 hatte der Gemeinderat das Handlungsprogramm Wohnen und im Dezember 2017 die Sozialquote beschlossen.

„Per Saldo“ werden und wurden laut OB 100 neue Wohnungen bis 2019/2020 geschaffen und in diesem Jahr sollen durch die Vergabe von städtischen Plätzen 165 Mietwohnungen frei werden. Dennoch gehe die Sorge um. „Haben wir genug oder bislang zu wenig gemacht?“ fragte Thilo Rentschler in die Runde.

Gründe für die derzeitige hochangespannte Situation auf dem Aalener Wohnungsmarkt sieht er mehrere. So seien ab den 90iger-Jahren Wohnungsbaukapazitäten abgebaut worden, immer neue Standards (etwa Brandschutz, Stellplätze) hätten den Wohnungsbau immer weiter verteuert, das Land habe die Bauflächen begrenzt, es wurden zu wenig Brachflächen aktiviert und man müsse „ehrlicherweise sagen“, dass die Förderbedingungen vom Land eher unattraktiv waren. „Summa summarum“ könne man sagen, die Wohnbauförderung vom Bund sei zu lange verschlafen worden. Zudem ginge man lange Zeit davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland schrumpft.

Dann ging das Thema reihum im Gemeinderat. Für Thomas Wagenblast (CDU) birgt es einen „enormen sozialen Sprengsatz“. Er setzt auf die Wohnungsbau Aalen, das sei die richtige Stelle. Dass die Stadt Wohnungen schafft, mache „keinen Sinn“. Denn weil sie eine Tochter der Stadt ist, schaffe man hier nur eine Doppelstruktur.

Auch für Michael Fleischer (Grüne) ist das Thema Wohnen „äußerst brennend“. Er kann sich vorstellen, den Generationswechsel zu nutzen. Viele ältere Menschen lebten allein in großen Wohnungen und seien dabei „nicht immer glücklich.“ Deshalb sollte man das Modell mehr bewerben, dass Senioren ihre Immobilien in Zahlung geben und sich eine Eigentumswohnung erwerben. Weiter setzt er auf Sanierung, Modernisierung und Ausbau im Bestand. Leider sei seine Fraktion mit dem Antrag 3000, beziehungsweise 5000 Euro pro Kind für solche Sanierungen in Altwohnungen oder ältere Häuser gescheitert. Man werde ihn aber erneut einbringen. Ein weitere Antrag: Die Stadt mietet Wohnungen und gibt sie an Menschen weiter, die es schwer haben auf dem Wohnungsmarkt. Angesichts von vielen leerstehenden Wohnungen verspricht sich auch Fraktionskollege Thomas Battran deren Reaktivierung mehr wie vom Wohnungs-Neubau.

Rehm: Soziale Ungerechtigkeit wächst

Einen weiteren Weg schlug Claus Albrecht (Freie Wähler) vor: Die Stadt vermietet Wohnungen im Bestand an Mieter und zahlt die Differenz zum üblichen Mietpreis drauf. Norbert Rehm (FDI) sieht beim Thema Wohnen eine immer weiter fortschreitende Ungerechtigkeit im sozialen Bereich und die immer weiter auseinander gehende Schere zwischen arm und reich. Senta D’Onfrio (SPD) wollte wissen, was eigentlich „bezahlbarer Wohnraum“ bedeute. Wohnungs-Bau-Geschäftsführer gab die „eindeutig definierte“ Antwort: 5,35 Euro pro Quadratmeter zahlen die Mieter im Durchschnitt für eine Wohnung der Wohnungsbau Aalen.

Für Roland Hamm (Die Linke/proAalen) ist es letztendlich egal, von wem die besten Ideen kommen. Entscheidend und enorm wichtig sei nun, dass man erfolgreich weiterkommt – „lasst uns endlich was tun!“ Der Vorschlag von Ursula Barth, alle Ansätze im Arbeitskreis zu bündeln, wurde mehrheitlich beschlossen.