Wohnungslos an Weihnachten

Wie wird Wohnsitzlosen in Corona-Zeiten und insbesondere an Weihnachten geholfen? Was fehlt? Diesen Fragen gingen Landtagskandidat Alexander Asbrock, Ersatzkandidatin Melanie Kraus und Stadträtin Doris Klein (Grüne) bei einem Besuch bei der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Aalen nach.

Empfangen wurde das Trio von Regionalleiter Ost-Württemberg Markus Mengemann und Einrichtungsleiter Wolfgang Lohner. Mengemann erläuterte die fünf Tätigkeitsschwerpunkte der Caritas Ost-Württemberg: Suchthilfe, Jugendhilfe, berufliche Integration, Familienhilfe und Wohnungslosenhilfe. Die Wohnungslosenhilfe gliedert sich in zwei Bereiche. Einerseits die Überlebenshilfe, die kurzfristig alle existenziellen Bedürfnisse abdeckt. Zum Zweiten die Eingliederungshilfe, die Menschen einen längerfristigen Aufenthalt sichert und mit der sie in Gesellschaft und Beruf wieder Fuß fassen können.

„Die meisten unserer Gäste kommen zu uns, weil ihnen ein soziales Netz fehlt, das sie in dieser schwierigen Situation auffängt“, erklärte Lohner. Mit den baulichen Gegebenheiten und dem umfassenden Betreuungsangebot der Caritas sei man in Ostwürttemberg jedoch sehr gut aufgestellt. Den Wohnungslosen könne geholfen und mit ihnen zusammen gute Zukunftsperspektiven erarbeitet werden.

Regionalleiter Mengemann sieht allerdings ein großes Problem im angespannten Wohnungsmarkt. Es sei sehr schwer, für die Zeit nach den Eingliederungsmaßnahmen Wohnungen zu finden. Landtagskandidat Asbrock bestätigte Mengemanns Beobachtung. „Das Thema bezahlbares Wohnen beschäftigt uns schon zu lange. Die Stadt und das Land sind hier in der Pflicht, noch deutlich mehr zu tun, um Abhilfe zu schaffen“, so Asbrock. Ein Rundgang und die Baustellenbesichtigung des noch im Bau befindlichen Hauses Klara schloss den Besuch ab.