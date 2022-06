Wohnraum für Ärzte als Anreiz?

Geht es nach der Betrachtungsweise der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), ist Aalen gut, zum Teil sogar sehr gut mit Ärztinnen und Ärzten versorgt. Doch die Wahrnehmung vieler Menschen sieht anders aus: „Wir könnten noch viele Patientinnen und Patienten aufnehmen“, hat Stadtrat und Mediziner Thomas Battran (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses des Gemeinderats die Situation vor Ort beschrieben.

Das Gremium beschloss daher einmütig, dass die Verwaltung ein Aktionsprogramm „Ärztliche Versorgung in Aalen“ vorlegen soll. Vorstellungen dazu gibt es schon, wie der Wirtschaftsbeauftragte Felix Unseld in der Sitzung deutlich machte. Dem Beschluss lag ein Antrag der Grünen zugrunde, denen auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ) in kommunaler Trägerschaft vorschweben.

Am schwierigsten ist die Situation im Welland, unterstrich Unseld, nachdem dort der niedergelassene Hausarzt kurz vor Weihnachten seine Praxis aus Altersgründen geschlossen und vergeblich nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gesucht hatte. Die Folge: Rund 7000 Menschen, etwa jeder zehnte Einwohner Aalens, steht nun ohne Hausarzt da.

Auf dem Härtsfeld praktizieren zwei niedergelassene Hausärzte. Auf sie kommen rechnerisch jeweils 2860 Einwohner, während die Richtgröße bei 1500 bis 2000 Einwohnern pro Arzt liegt. Diese zugrunde gelegt, sind die Kernstadt, Wasseralfingen, Hofen, Unterkochen und die Weststadt noch gut versorgt mit 1668 Einwohnern pro Hausarzt.

Dies macht Unseld zufolge aber auch eines der Probleme deutlich: Die Planungen der KV berücksichtigen strukturelle Unterschiede innerhalb der Stadt nicht. Ein anderes Problem: Die Haus- und die Fachärzte werden immer älter, wodurch sich auch in Aalen die Situation weiter verschärfen wird.

Und: Der Mangel an Fachkräften macht sich auch im medizinischen Sektor bemerkbar. Es mangelt an Medizinischen Fachangestellten.

Unseld skizzierte im Ausschuss mögliche Ansätze, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen. So sollen bei der Orts- und Stadtentwicklung perspektivisch Flächen für Arztpraxen berücksichtigt werden. Denn die Zeiten seien vorbei, in denen Arztpraxen im ländlichen Raum überwiegend in eigenen Räumen oder sogar in der eigenen Wohnimmobilie betrieben worden seien.

Ärzten sollen zudem Anreize geboten werden, sich an einem Ort niederzulassen, indem sichergestellt wird, dass sie dort Wohnraum und eine Kinderbetreuung vorfinden.

Kennenlernpakete, so ein weiterer Vorschlag, sollen jungen Ärztinnen und Ärzten und Studenten im praktischen Jahr den Wohn- und Arbeitsstandort Aalen schmackhaft machen. Nicht zuletzt soll die Werbekampagne ausgeweitet werden. Sie wurde für Dewangen und Fachsenfeld schon gestartet und es haben sich bereits Interessenten gemeldet.

Mit vier Bewerbern würden konkrete Gespräche geführt, berichtete Oberbürgermeister Frederick Brütting. Die Kampagne soll Unseld zufolge vor allem auf Wasseralfingen, Hofen, Waldhausen und Ebnat ausgeweitet werden. Dort würden künftig die größten Versorgungslücken entstehen. Daher wolle man frühzeitig nach Nachfolgern suchen, um zu verhindern, dass eine Situation wie in Fachsenfeld entsteht.

Wie es dazu gekommen ist und warum es die Menschen anders erleben als es die die Zahlen der KV darstellen, schilderte Thomas Battran im Ausschuss sehr eindrücklich. Laut KV liegt der Versorgungsgrad in Aalen bei 97,6 Prozent, sieben Arztsitze sind offen.

Dennoch suchen Patienten verzweifelt nach einem Hausarzt. Bei Psychotherapeuten könne man gar erst nach einem halben Jahr damit rechnen, überhaupt auf die Warteliste zu kommen. Bei anderen Fachärzten wie Gynäkologen oder Augenärzten sehe es nicht viel besser aus.

Die Alterspyramide werde alles nochmals ändern, prophezeite Battran: Viele seiner Medizinerkollegen würden mehr oder weniger gleichzeitig aufhören, während viele Medizinstudenten gar nicht ärztlich tätig werden wollten. Work-Life-Balance sei ein hohes Gut, das hohe wirtschaftliche Risiko werde gescheut.

Bei hoher Verantwortung seien die Verdienstmöglichkeiten heutzutage nicht mehr so gut. Und auch die Bürokratie schrecke ab. Daher wäre nach Battrans Einschätzung ein MVZ ein probates Mittel: Die Bürokratie wäre für die Mediziner kein Thema mehr, sie trügen das wirtschaftliche Risiko nicht und hätten als angestellte Ärzte ein festes Gehalt. Und: In kommunaler Trägerschaft müsste ein MVZ nicht auf maximalen Gewinn aus sein.

Wer in Fachsenfeld nicht bei einem der umliegenden Hausärzte unterkomme, könne regelrecht Panik bekommen, berichtete Nadine Patzelt (CDU). Dass es für die 7000 Einwohner im Welland keinen Hausarzt gebe, sei erschreckend. „Wir stützen alles, was dazu geeignet ist, Ärzte heranzuziehen, denn die jungen stehen leider nicht Schlange“, meldete sich Andrea Hatam (SPD) zu Wort.

Flächen für die potenzielle Ansiedlung von Ärzten vorzusehen, sei auch bei Investoren angekommen, berichtete sie am Beispiel Wasseralfingen. „Es besteht extremer Handlungsbedarf“, bekräftigte Roland Hamm (Linke) und forderte eine enge Abstimmung mit dem Ostalbkreis. Über das Aktionsprogramm und die Einrichtung eines MVZ entscheidet endgültig der Gemeinderat.