Wohnmobil streift auf A7 ein Auto

Ein 69-jähriger Wohnmobil-Faherer ist Samstag gegen 12.30 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen wollte er auf die linke Fahrspur wechseln und übersah hierbei das Auto einer 66-jährigen Fahrerin, welche bereits auf gleicher Höhe mit dem Wohnmobil fuhr. Nachdem das Wohnmobil das Auto touchierte, kam das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken. Hierbei wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle auch zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Aalen mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.