Wohnhaus in Aalen explodiert – Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einer schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Aalen hat in der Nacht zum Samstag ein 57-jähriger Bewohner lebensgefährliche Verbrennungen erlitten.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall in der Wohnung des Mannes ereignet. Er hatte dort offenbar mit Campinggas-Kartuschen hantiert. Dabei entzündete sich das entstandene Gas-Luft-Gemisch. Weitere Hausbewohner wurden nicht verletzt.

Den Angaben der Ermittler zufolge wurde durch die heftige Explosion die Einrichtung der Zweizimmerwohnung des 57-Jährigen weitgehend zerstört. Zahlreiche Scheiben des Hauses gingen durch die Druckwelle zu Bruch, Eingangstüren wurden beschädigt und komplette Fensterrahmen aus der Verankerung gehoben. Zudem entstanden im Mauerwerk Risse, im Dachgeschoss wurden die gemauerten Fachwerkeinsätze teilweise vom Holz gelöst und das Dach wurde teilweise abgedeckt.

Ein Nachbar hatte sofort nach der Explosion das ausgebrochene Feuer gelöscht und den Gashaupthahn des Gebäudes zugedreht. Damit sei Schlimmeres verhindert worden, teilte die Polizei mit. Der verletzte Bewohner wurde in eine Spezialklinik gebracht. Am Samstagmittag bestand für den 57-Jährigen keine akute Lebensgefahr mehr. Der entstandene Schaden an dem Mehrfamilienhaus wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.