Wohnhaus brennt: Ersthelfer und Feuerwehrmann vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert

In einem Böbinger Dreifamilienhaus in der Bahnhofstraße ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Gegen 7.30 Uhr wurde die Polizei informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass aus einem Dachstuhl die Flammen schlugen. Kurze Zeit darauf war bereits auch klar, dass sich alle Bewohner in Sicherheit befanden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Böbingen, Heubach, Bartholomä, Mögglingen und Heuchlingen, die insgesamt mit neun Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, schnell gelöscht. Um 8.30 Uhr kam bereits die wichtige Meldung „Feuer aus“. Neben Polizei und Feuerwehr befanden sich auch noch fünf Fahrzeug des Rettungsdienstes an der Brandstelle. Bei dem Brand, welcher eventuell durch unsachgemäße Lagerung von Asche verursacht wurde, entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 200 000 Euro. Zwei Personen - ein Ersthelfer und ein Feuerwehrmann - wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.