Wohnen, innerdörfliche Entwicklung und Internetangebot

Zu einem lebhaften Diskussionsabend hat sich das monatliche offene Treffen der Welland-SPD in Fachsenfeld entwickelt. Kern des Abends bildete die kommunale Entwicklung in Fachsenfeld im Vorfeld der Kommunalwahlen im kommenden Jahr.

Man war sich einig, dass die Entwicklung in Fachsenfeld und damit auch die Entwicklung im Aalener Norden an den Wohnmöglichkeiten abgebildet wird. Deshalb will die SPD darauf drängen, dass die im Flächennutzungsplan genannten Gebiete in der Steine und auf dem Gelände des Festplatzes bald in die Planungsphase übergehen können, wie Hans Kümmel und Hubert Vogel erläuterten. Dazu gehört noch ein kleineres Gebiet im Südwesten. Am Angebot Wohnen hänge die Nahversorgung mit Lebensmitteln, die medizinische Versorgung und vor allem das Bildungsangebot. Man war sich einig, dass nur ein gemeinsames und nachdrückliches Vorgehen der beiden Stadtbezirke mit fast 7 000 Einwohnern erfolgreich sein kann.

Die innerdörfliche Entwicklung in Fachsenfeld ist ein weiteres wichtiges Anliegen. Die Dorfmitte vertrage eine deutliche Aufwertung. Die Entwicklung der beiden Schulen sei gut, sie müsse aber gestützt werden.

Das Thema Internet wurde kontrovers diskutiert. Das gegenüber der Telekom, deren Leistung geradezu steinzeitliche Züge trägt, bessere Angebot der EnBW-Tochter ist nicht an allen Stellen Fachsenfelds zu bekommen. Die Leistung entspreche gleichwohl nicht dem für das digitale Zeitalter notwendigen Umfang.

Beim nächsten Termin am 15. Juni 2018 wird der Ortsverein im Welland seine Ziele noch einmal diskutieren und verabschieden. Zu diesem, wie immer für alle Interessierten offenen Abend, werden alle an der spannenden Kommunalpolitik Interessierten zum Mitmachen eingeladen.

Helmut Genter und Eberhardt Looser stellten die Termin- und soweit möglich Themenplanung der Offenen Diskussionsabende bis Juli 2019 vor. Neben Kommunalpolitik werden allgemeine politischen Themen und SPD-spezifische Themen angeboten. Dazu gehören auch Ziele der SPD, die (noch) nicht im Koalitionsvertrag umgesetzt werden konnten. Zu den allgemeinen politischen Themen sollen Experten aus der Politik eingeladen werden. Gerne ist der Ortsverein bereit, auch Themen, die aus der Bevölkerung kommen, mit in sein Programm aufnehmen.

Klare europäische Antwort gefordert

Sehr beunruhigt zeigten sich alle Diskussionsteilnehme mit der Tatsache und den Folgen der Trump’schen Aufkündigung des Iran-Atomvertrages. Die Welland-SPD dringt auf eine klare europäische Antwort, so wie die rotgrüne Koalition dies 2003 im Vorfeld des Irak-Krieges tat. Europa müsse ihren großen Markt in die Waagschale werfen, sich noch stärker zusammenschließen und auch in der Entwicklung einer europäischen Verteidigungspolitik schneller und klarer agieren.