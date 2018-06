Zum ersten Mal hat der Liederkranz Schwabsberg eine Sommer-Serenade gefeiert. Auf dem Schulhof traten am Samstagabend neben den Männern auch der Chorus Lein aus Heuchlingen und Querbeat aus Westerhofen auf.

Normalerweise laden die Mitglieder des Liederkranzes im Juni zum mehrtägigen Gartenfest ein, aber in diesem Jahr wollten sie etwas Neues ausprobieren. Und so wurde am Samstag vor der Schule in Rainau-Schwabsberg eine kleine Bühne aufgebaut und mehrere Bierbänke und -tische. Dank des guten Wetters Sonnenschein war jeder Platz belegt. Bei Wurstsalat und Bier versuchten die Gäste den Gesängen zu lauschen, was allerdings nicht für alle ganz leicht war. Zwar haben die Chöre stimmgewaltig ihre Lieder präsentiert, aber bei dem Publikumsandrang konnten die Sänger und Sängerinnen ohne Mikrofon nicht immer in jedem Gehör ankommen. Doch trotzdem schien jeder Einzelne den Abend zu genießen und applaudierte den Chören.

Chorleiter Bernd Büttner hatte an dem Abend einen doppelten Auftritt, denn neben dem Schwabsberger Liederkranz leitet er auch den Chorus Lein. Die Gäste aus Heuchlingen eröffneten sehr melodisch den Abend. Die Frauen und Männer sangen mal zusammen, mal einzeln oder im Kanon unter anderem „Mamma Mia“ von Abba, „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys oder „It’s raining again“ von Supertramp.

Danach betraten die Männer und Frauen vom Chor Querbeat aus Westerhofen die Bühne. Unter der Leitung von Klaus Ott präsentierten die Sänger ebenfalls eine bunte Mischung. So erklangen die wohlklingenden Stimmen beispielsweise zu „Freiheit“ von Marius Müller Westernhagen, „Applaus, Applaus“ von Sportfreunde Stiller und „Freunde, lasst uns trinken“ von Reinhard May.

Nach einer Pause mussten schließlich die Gastgeber ran. Mit den beiden Schlagern „Lass die Sonne in dein Herz“ von Wind und „Schuld war nur der Bossa Nova“ von Manuela sowie „Lollipop“ von Chordettes zeigte der Chor gleich zu Beginn, wie facettenreich männliche Stimmen sein können. Danach besang der Liederkranz die Männerwelt: „Wir sind der Nabel der Welt“, „Wir sind herrlich“ und „Wir sind vollkommen“ ertönte aus den Mündern. Doch die Schwabsberger legten wert auf Gleichberechtigung und so wurde im Anschluss die Frauenwelt gehuldigt mit „Für Frauen ist das kein Problem“ von Max Raabe.

Wie bei den beiden Gastchören durften auch die Sänger des Liederkranzes die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Zum Fliegermarsch klatschte das Publikum teils mit im Takt, bevor der Abend beim gemütlichen Zusammensein ausklang. (ag)