Beim SPD-Stammtisch des Ortsvereins Dewangen/Fachsenfeld ist es um zentrale Fragen gegangen: Wohin steuert die SPD? Wie ist die Stimmung im Land?

Die Anwesenden waren sich einig, dass die Bayernwahl ein besorgniserregendes Ergebnis war. Was führte dazu, dass sich das Ergebnis nahezu halbierte? In einer Diskussion, die Ortsvereinsvorsitzender Helmut Gentner moderierte, wurden Gründe herausgearbeitet. Wofür steht die SPD? Viele vermissten soziale Gerechtigkeit. Vor allem: Was wurde für die Bürger bisher umgesetzt? Auch die Querelen in der Großen Koalition und innerhalb der SPD nannten viele als Grund für sinkende Umfragewerte. Sorge bereiteten auch zunehmende Umfragen von Meinungsforschungsinstituten vor den Wahlen sowie damit verbundene Kommentare – viele Wähler sähen darin bereits die Realität.

In einem offenen Brief an die Bundes- und Landes-SPD möchte der Ortsverein zeigen, was die Menschen im Land wirklich beschäftigt, verbunden mit der Forderung, dies auch umzusetzen. „Schluss mit ständigen Personaldebatten in der SPD, die sicherlich für eine Veränderung geführt werden müssen, aber eben nicht ständig“, heißt es in einer Mitteilung des Ortsvereins. Den Parteiverantwortlichen Zeit geben, Vereinbartes umzusetzen und somit Geschlossenheit der Partei zu zeigen, oder für mittel- und langfristige Themen wie die Rente Strategien zu entwickeln, waren nur einige Forderungen.