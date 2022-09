Wohin am Wochenende? Die Tipps für den Ostalbkreis

Die Sommerferien 2022 sind Geschichte, die Terminkalender werden wieder voller. Denjenigen, die am Wochenende nach der ersten Stresswoche mit Einschulung der Kinder oder „Wiedereingliederung“ ins Berufsleben mit etwas aktiver Freizeitgestaltung entgegentreten wollen, ist in der Region einiges geboten.

Und Abwechslungsreiches: Führungen durch den Aalener Kulturtempel „KubAA“, Theater, eine Ausstellung, bei der es um Ohren geht, skandinavische Sommermusik, Soul aus den 50ern und 60ern, ja sogar Flugzeuge und Schlepper. Wie immer erhebt unser kleiner Überblick natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

*

Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr, Landratsamt Aalen: Ausstellung Paul Groll „Wer Ohren hat, der höre“

Freitag, 16. September, 20 Uhr, Theater Stoa Aalen: „Verzweifeln Sie bitte draußen“, Minidramen von Franziska Polanski und Hans Zimmer

Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, Flugplatz Elchingen: Flugplatzfest

Sonntag, 18. September, ab 8 Uhr, Maihof Bölstler Westhausen: Bremswagaziaga MSC Neumühle

Sonntag, 18. September, 15 und 18 Uhr, KubAA: Erlebnisführungen

Sonntag, 18. September, 17 Uhr, evangelische Stadtkirche Ellwangen: Junger Kammerchor Ostwürttemberg

Sonntag, 18. September, 18 Uhr, Villa Stützel Aalen: The Marvels

*

Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr, Landratsamt Aalen: Eröffnung der Ausstellung „Wer Ohren hat, der höre“ von Paul Groll eröffnet. Die Ausstellung ist bis 4. November zu den üblichen Öffnungszeiten im Landratsamt Ostalbkreis Aalen und in der Kreissparkasse Ostalb, Sparkassenplatz 1, in Aalen (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) zu sehen.

Zur Vernissage wird Landrat Joachim Bläse begrüßen. Tonio Kleinknecht, Intendant des Theaters der Stadt Aalen, sowie ein Ensemble der Jungen Philharmonie Ostwürttember (JPO) werden mit einer Lesung und einer musikalischen Umrahmung durch den Abend führen. Im zweiten Teil des Abends wird Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, ein Grußwort sprechen.

Paul Grolls Ausstellung „Wer Ohren hat, der höre“ wird am Donnerstag im Landratsamt eröffnet. (Foto: Groll)

*

Freitag, 16. September, 20 Uhr, Theater Stoa Aalen: „Verzweifeln Sie bitte draußen“. In zehn Szenen aus der Serie „Minidramen“ von Franziska Polanski und Hans Zimmer zeigen die „Dramen Damen“ des Theater Stoa eine kurzweilige, skurrile Ansammlung von Begegnungen, die die Alltags- und Arbeitswelt auf lustige Weise hinterfragen.„Loriot-XXL“, verspricht der Veranstalter, schwarzer Humor.

Weitere Termine: 17. und 23 September, 7., 8. und 14. Oktober, jeweils 20 Uhr, 18. September und 9. Oktober, jeweils 19 Uhr im Theater Stoa in der Bischof-Fischer-Straße 43A.

Ticketreservierungen: info@theater-stoa.de oder Telefon 07361 / 61688, Infos: www.theater-stoa.de

Das Stück „Verzweifeln Sie bitte draußen“ mit den „Dramen Damen“ feiert am kommenden Freitag, 16. September, um 20 Uhr im Theater Stoa in der Bischof-Fischer-Straße 43A Premiere. (Foto: Ben Retetzki)

*

Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, Flugplatz Elchingen: Flugplatzfest. Das größte Flugplatzfest der Region präsentiert nach der Corona-Pause wieder ein buntes und abwechslungsreiches Flugprogramm. Das Flieger-Fest auf dem Verkehrslandeplatz Aalen-Heidenheimn-Elchingen lockte in der Vergangenheit immer mehr als 10 000 Zuschauer aufs Härtsfeld.

Ein breites Spektrum der Luftfahrtgeschichte ist zu bestaunen: Formationsflüge, Modellflugvorführungen, Motorkunstflug, Oldtimerflugschau, Segelkunstflug. Rundflüge mit den Vereinsflugzeugen des Luftsportring Aalen werden an den beiden Festtagen angeboten.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist wieder Flugplatz-Fest in Elchingen. (Foto: Hans Ruse)

Der erste große Flugtag in Elchingen fand am 22. Juli 1956 statt. Damals fuhren noch Sonderzüge der Härtsfeldbahn von Aalen nach Elchingen. Seit 1979 finden auf dem Flugplatz in regelmäßiger Reihenfolge alle zwei Jahre die beliebten Flugplatzfeste statt. Das Fest findet auch bei schlechtem Wetter statt.

*

Sonntag, 18. September, ab 8 Uhr, Maihof Bölstler Westhausen: Bremswagaziaga MSC Neumühle. Auch das Bremswagaziaga in Westhausen hatte zwei Jahre Corona-Pause. 2020 fand das letzte statt. Als Großveranstaltung mit durchschnittlich 5000 Besuchern durfte während Corona nicht ausgtragen werden.

Umso größer ist der Andrang jetzt: Das Starterfeld für 100 Pulls ist voll. Technikbegeisterte werden fündig: Lanz-Showpull mit Seilwinde, Showpull Standard gegen Zwillingsbereifung, Alina Zacher mit 10,5 Tonnen gegen „Hubraum statt Vario“ von Daniel Emser Landtechnik und gegen alle anderen, spektakulärer Ford 7095 senkrecht von Alexander Brand, sowjetischer Großtraktor K700A, bekannt als „gelbe Wolke“ von Ernst Linder in der Königsklasse, Showpull 15-Tonnen-Raupentraktor von Margret Kaiser gegen 15-Tonnen-Deutz-Warrior-Kettenbezwinger von Roland Schug. Gefahren wird mit synthetischem Diesel.

Am Sonntag auf dem Maihof Bölstler in Westhausen: Bremswagaziaga. (Foto: Archiv)

Für die kleinen Traktorfahrer gibt es Tretschlepperzüge, Kinder jeden Alters können auf verschiedenen Fahrzeugen kostenlos Runde um Runde mitfahren, begleitet von Deutz Freunde Saverwang. Außerdem: Rummelplatz, Festzelt, Hubschrauber-Rundflüge.

Der Maihof liegt zwischen Westhausen und Baiershofen, die Anschlusstellen zur B29 und die A7 sind an diesem Tag gesperrt. Es gibt örtliche Umleitungen, die Bushaltestelle Industriegebiet West liegt gegenüber, vom Bahnhof Westhausen sind es fünf Minuten zu Fuß.

*

Sonntag, 18. September, 15 und 18 Uhr, KubAA: Erlebnisführungen um 15 Uhr für Familien, um 18 Uhr für Erwachsene. In einem Rundgang durch die Räumlichkeiten des Theaters der Stadt Aalen begegnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer neuen und alten Bekannten, die offenbar beim Weg von oder auf die Bühne in den Zwischenräumen ihr neues Zuhause gefunden haben.

Die Führung mit szenischen Elementen gibt Einblick in die Produktionsweise des Theaters und richtet sich in jeweils unterschiedlichen Terminen an Kinder bis zwölf Jahre oder Erwachsene.

Erlebnisführungen durch die Theaterräume im KubAA bietet das Aalener Stadttheater am Sonntag an. (Foto: Franz Mueller)

Info: www.theateraalen.de oder Telefon 07361 / 522 600.

*

Sonntag, 18. September, 17 Uhr, evangelische Stadtkirche Ellwangen: Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg singt unter der Leitung von Maddalena Ernst und Thomas Baur eine Uraufführung im Konzertprogramm „musik för sommaren“. „Im Sommer singt man Lieder, sonst ist man taub und blind, doch ich bin immer wieder, des Sommers liebstes Kind.“

Ganz getreu dem Motto von Pippi Langstrumpfs Sommerlied machte sich der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) nach längerer Reisepause endlich wieder auf große Fahrt. Und zwar in die südschwedische Stadt Göteborg.

Unter anderem sind folgende Stücke zu hören: Uraufführung „Hoppet“ (deutsch: „Hoffnung“) von Jonas Müthing Baetge, die schwedische Volksweise „Uti vår hage“ nach dem Arrangement von Hugo Alfven.

Das ganze Wochenende in der Region unterwegs: Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg. (Foto: JKO)

Termine: 16. September, 20 Uhr, Giengen Stadtkirche; 17. September, 19 Uhr, Schwäbisch Gmünd Augustinuskirche; 18. September, 17 Uhr, Ellwangen, evangelische Stadtkirche. Infos: www.jko.heidenheim.com

*

Sonntag, 18. September, 18 Uhr, Villa Stützel Aalen: Im Rahmen von „Sommer im Park“ sind The Marvels in der Villa Stützel in der Ulmer Straße zu Gast. Die zehnköpfige Formation macht Soul aus den 50ern und 60ern. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Wintergarten der Villa statt.

Die Marvels sind unter anderem im BIX Jazzclub in Stuttgart regelmäßig vor vollem Haus zu erleben. Die zehn Damen und Herren lassen den Geist einer großen Ära im Old-School-Sound aufleben.

Für ihr Programm haben The Marvels die Archive von Motown, Stax und Atlantic Records besucht, hingebungsvoll feiern „sie neben großen Hits von Aretha Franklin, Otis Redding und Marvin Gaye manch rare Soulperle, die selbst Genrekennern ein anerkennendes Augenzwinkern abringt.

Am Sonntag in der Villa Stützel: The Marvels. (Foto: The Marvels)

Karten: bei Reservix oder unter Telefon 0162 / 9467882. Infos: www.villa-stuetzel.de