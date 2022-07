Wohin am Wochenende?

Angesichts der Hitzewelle, die gerade über Deutschland hinwegschleicht, scheint bei vielen Ostwürttembergerinnen und Ostwürttembergern das Freizeitverhalten fürs Wochenende vorgegeben: Freibad, See, Straßencafé. „Abandasee“ hieß mal eine Platte von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle.

Aber um ein bisschen Kultur kommen wir nicht herum – Abkühlung für die Seele sozusagen. Schwäbische.de hat für Sie fürs kommende Wochenende ein paar erfrischende Veranstaltungstipps zusammengestellt.

Freitag, 22., und Sonntag, 24. Juli, Kulturbahnhof Aalen: Freitag steht ganz unter dem Motto „KubAA in Action“. Um 15 Uhr eröffnet das Theater das Programm mit einer Vorstellung von „Das größte Abenteuer der Welt“, einem Stück für Kinder ab sechs Jahren. Die Musikschule zeigt um 18 Uhr die erste Ballettaufführung von „Alice im Wunderland“ unter der Leitung von Elena Wirth. Ab 19 Uhr beginnt die Jazz Night im Veranstaltungssaal. Es startet „Die Big BAAnd“. Um 21 Uhr folgt die Bigband der Musikschule Aalen.

Auch das Kino am Kocher öffnet seine Pforten und präsentiert um 20.15 Uhr den Kriegsfilm „Die Täuschung“ mit Colin Firth. Der Bürgerchor des Theaters feiert schließlich mit seiner neuen Produktion „In spe“ Premiere (20.30 Uhr), bevor Expertinnen und Experten der Zukunft beim Gesprächsformat „Theater trifft …“ aufeinandertreffen. Mit der „Combo Centro Verde“ lässt die Musikschule den Tag ab 22.30 Uhr ausklingen.

Auch der „KubAAnische Sonntag“ lädt zum Verweilen im Kulturbahnhof ein. Diesmal liegt die Eröffnung in den Händen der Musikschule, die mit „Tanz, Musik und Poesie – eine kunst.volle Veranstaltung“, geleitet von Nina Ammon, eine zweite Ballettaufführung auf die Bühne bringt. Der Bürgerchor ist um 12 Uhr erneut mit „In spe“ mit an Bord.

Für Kinder bieten sowohl das Kino als auch das Theater ein spezielles Programm: Um 14 Uhr zeigt das Kino „Petterson und Findus“, das Theater um 15 Uhr noch einmal „Das größte Abenteuer der Welt“. Später, um 16 und 18 Uhr, ist dann der Film „Die Kirche bleibt im Dorf“ im Kino zu sehen. Auch Elena Wirths Ballettgruppe beteiligt sich erneut mit einer Aufführung von „Alice im Wunderland“ um 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten jeweils sechs Euro pro Tag und sind beim Kino am Kocher erhältlich.

Im Aalener Kulturbahnhof wird es am Freitag und am Sonntag ein umfassendes Programm geben bei „KubAA in Action“ und beim „KubAAnischen Sonntag“. (Foto: Archiv: Franz Mueller)

Freitag, 22., und Sonntag, 24. Juli, Aalener Innenstadt: Wenn an diesem Wochenende die besten Mountainbikerinnen und -biker der Welt beim UCI Eliminator Weltcup in der Innenstadt zu Gast sein werden, wird es rund um die spektakuläre Rennstrecke mitten in Aalens „guter Stube“ ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.

Bereits um 11 Uhr geht’s am Samstag los mit einem offiziellen Training für die Radprofis.. „Der Wochenmarkt fällt aus, aber alle Geschäfte sind wie üblich geöffnet“, betont Steffen Thum, der Chef des MTB Racing Teams Aalen. Bis zum Start um 15 Uhr sorgt ein buntes Rahmenprogramm für Unterhaltung.

Das Weltcup-Wochenende in Aalen beginnt allerdings schon am Freitag mit dem „Kids Day“. Im Rahmen eines Schulaktionstags von 8.30 bis 12 Uhr können 184 angemeldete Viertklässler aus sieben Aalener Grundschulen den Weltcup-Racetrack selbst ausprobieren. Am Nachmittag sind dann von 14 bis 17 Uhr alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre eingeladen zur Probefahrt auf der Weltcupstrecke.

Transparente wie hier über dem Marktplatz und Großplakate in der ganzen Innenstadt weisen auf den Mountainbike-Weltcup in Aalen hin. (Foto: Eckard Scheiderer)

Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, Sankt Stephanus Wasseralfingen: In der hoffentlich kühlen Kirche gibt anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums der KGW-Kammerchor ein Konzert. Als Besonderheit wird nicht nur der aktuelle Chor auftreten, sondern es wird auch einen großen Chor gebildet, der aus den aktiven und den ehemaligen Sängerinnen und Sängern des KGW-Kammerchors besteht.

Denn es haben sich 35 ehemalige Sängerinnen und Sänger aus den letzten 16 Jahren angemeldet. A-cappella-Literatur aus mehreren Jahrhunderten wird präsentiert.

Der KGW-Kammerchor verstärkt sich fürs Jubiläumskonzert mit vielen ehemaligen Sängerinnen und Sängern. (Foto: KGW-Kammerchor)

Samstag, 23. Juli, 18 Uhr, Sieger-Köder-Haus Wasseralfingen: Im Rahmen der „Impulse im Sieger-Köder-Haus“ in Wasseralfingen (Ritter-Ulrich-Straße 2) bringt am 23. Juli ab 18 Uhr Singer-Songwriter Fred seine „unpoppige Popmusik“ zum Klingen. Weit weg vom allgegenwärtigen „schneller-höher-weiter“ wird Fred umarmende, ohrwurmverdächtige Liebeslieder präsentieren. Liebeslieder, die die Welt noch nicht kennt – tröstend in fiebrigen Zeiten auf der nicht endenden Suche nach Sinnhaftem.

Als Fred schreibt und singt der Aalener Manfred „Manne“ Arold, bekannt geworden mit Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle, ausschließlich seine eigenen Songs. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. www.oldfred.net