Trinkwasser gilt als das am besten überwachte Lebensmittel. 4,5 Millionen Kubikmeter davon verbrauchen die von den Stadtwerken versorgten Aalenerinnen und Aalener im Jahr. Doch woher kommt das Aalener Trinkwasser, das sich durch einen relativ niedrigen Natriumgehalt auszeichnet, überhaupt?

Gut die Hälfte des von den Stadtwerken gedeckten Aalener Wasserbedarfs – 2,3 bis 2,4 Millionen Kubikmeter – stammt aus eigenen Grundwasserquellen am Fuße des Albtraufs, die andere Hälfte beziehen die Stadtwerke von der Landeswasserversorgung.

Die beiden Härtsfeld-Stadtbezirke Waldhausen und Ebnat beziehen ihr Trinkwasser vom Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung. Dabei handelt es sich um Mischwasser mit einem Anteil von rund 70 Prozent aus dem Wasserwerk Itzelberg und 30 Prozent aus dem Wasserwerk Neresheim.

Wolfgang Schad, Leiter Infrastruktur Trink- und Badewasser der Stadtwerke Aalen, kann es noch detaillierter erklären. Sieben Quellgebiete sind es, aus denen die Stadtwerke gut die Hälfte ihres Wassers schöpfen: der Bereich Waschhalde und Kocherursprung in Unterkochen, der Bereich nahe des Sportplatzes Oberkochen in Richtung Aalen, der Bereich unterer und oberer Knöckling in Unterkochen sowie die Bereiche Heuchelbach und Himmlingen in Aalen. Der hälftige Anteil von der Landeswasserversorgung (LW) kommt aus deren Wasserwerk in Langenau. Auf dem Weg von dort bis Aalen fließt über einen Mischbehälter noch ein kleiner Anteil Wasser vom Egauwasserwerk in Dischingen dazu. „Wasser von der Landeswasserversorgung ist kein Bodenseewasser“, klärt Schad einen immer wieder zu hörenden Irrtum auf. Das LW-Wasser stammt vielmehr zum größten Teil aus dem Grundwasser und aus der Donau bei Leipheim, was durch einen Staatsvertrag mit Bayern geregelt ist.

Der Eintrag des Wassers aus den Aalener Quellen in das Juragestein des Albtraufs geschieht oben im Bereich des vorderen Härtsfelds, etwa rund um Arlesberg und Simmisweiler. Die höchste Ausschüttung unten verzeichnet die Quelle Kocherursprung mit 30 bis 40 Litern pro Sekunde. Wasserrechtlich dürfen die Stadtwerke hier allerdings nur 20 Sekundenliter entnehmen, der Rest fließt in den jungen Kocher.

Im Rahmen ihres 2012 neu erarbeiteten Wasserkonzepts haben die Stadtwerke in Unterkochen ein eigenes Wasserwerk gebaut. Dort fließen ihre Hauptquellen mit den stärksten Schüttungen zusammen. Mit einer sogenannten Ultrafiltrationsanlage wird das Eigenwasser in Unterkochen aufbereitet. In diesen Anlagen durchläuft es sehr dünne Kunststofffasern, in denen selbst kleines Partikel bis zur Virengröße zurückgehalten werden. Da das Trinkwasser seinen Weg bis zu den Haushalten durch kilometerlange Rohrleitungen zurücklegt, wird ihm aus Sicherheitsgründen noch eine geringe Menge Chlor zugefügt, die sogenannte Sicherheitschlorung. „Die Mengen, die wir da zusetzen, sind völlig unbedenklich“, sagt Schad. Chlor werde deshalb verwendet, weil es im Vergleich zu anderen Oxidationsmitteln eine sehr hohe Depotwirkung habe, als eine lang anhaltende Wirkung.

Aus dem Wasserwerk Unterkochen fließt das Eigenwasser zusammen mit den dort nicht aufbereiteten Restmengen in einen der 15 Hochbehälter der Stadtwerke. „Ein Hochbehälter ist nichts anderes als ein großer Wasserbehälter, der zugleich den Wasserdruck durch seine geodätische Lage reguliert“, sagt Schad. Die weithin sichtbarsten Hochbehälter der Stadtwerke sind die beiden Wassertürme bei Treppach und Dewangen, der älteste ist der droben am Heuchelbach, der jüngste und einer der größten der erst vor einigen Jahren am Braunenberg zwischen Schillerlinde und „Sturz“ in Betrieb genommene Hochbehälter Wilhelmstollen. Aus den Hochbehältern schließlich fließt das Aalener Trinkwasser in das 476 Kilometer lange Trinkwassernetz der Stadtwerke. Aus ihm entnehmen die Aalenerinnen und Aalener pro Kopf täglich etwa 150 Liter Wasser. Diese Menge, so sagt Schad, sei im Laufe der Zeit etwas weniger geworden. Noch mehr Wasser zu sparen, davon hält er allerdings nicht viel. „Unser gesamtes Netz ist auf den Durchfluss einer bestimmten Wassermenge ausgelegt“, erklärt er. Würde diese Menge abnehmen, würde das zur Stagnation in den Leitungen führen. „Stagnation heißt aber immer Verkalkung, und das hätte dann wieder umfangreiche Spülungen im Leitungsnetz zur Folge“, so Schad weiter.

Apropos Kalk: Ob Trinkwasser „weich“ oder „hart“ ist, sei immer geologisch bedingt, sagt Wolfgang Schad. Natürlich beeinflusse sein Weg durch den Kalkjura des Albtraufs den Kalkgehalt und damit die „Härte“ des Aalener Eigenwassers. Kalk sei nichts anderes als Magnesiumcarbonat, von dem der Mensch etwa 800 Milligramm brauche. Ein Liter Aalener Trinkwasser enthält 100 Milligramm Magnesiumcarbonat. Mit durchschnittlich 15 bis 17 Grad chemischer Härte liegt das Aalener Trinkwasser zwar im härteren Bereich. Extrem hartes Wasser würde, so Schad, allerdings bei 25 bis 30 Grad liegen. Nach extremem Starkregen kann es durch einen verstärkten Anteil an Jurakalk-Partikeln zu Trübungen im Trinkwasser kommen, die eigentlich völlig unbedenklich seien, wie Schad sagt. Wenn diese Trübungen allerdings einen bestimmten Wert übersteigen würden, werde die betreffende Quelle vorübergehend aus der Versorgung genommen.

Werte – noch so ein Stichwort in Zusammenhang mit dem Trinkwasser. Was es enthalten darf, ist in der Trinkwasserversordnung bis ins Kleinste geregelt. Wie oft es getestet werden muss, schreibt das Gesundheitsamt vor. Einmal im Jahr wird das Aalener Trinkwasser einer chemisch-physikalischen Gesamtprobe unterzogen. Einmal wöchentlich werden mikrobiologische Proben entnommen. Dafür gibt es 40 bis 50 Entnahmestellen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Diese müssen gut zugänglich und direkt am Leitungsnetz sein. Viele befinden sich daher zum Teil auch in Privathaushalten oder in Firmen. Gezogen werden die Proben von eigenen, dafür geschulten Mitarbeitern der Stadtwerke. Ausgewertet werden sie im Labor der Landeswasserversorgung in Langenau. „Wir betreiben für die Qualität des Aalener Trinkwassers einen hohen personellen und finanziellen Aufwand“, sagt Schad. Der nicht nur deshalb restlos davon überzeugt ist, dass den Aalenerinnen und Aalenern ein gutes Wasser zur Verfügung stehe. „Weil es zu einem großen Teil bei uns hier entspringt und weil es nahezu frei von schädlichen Bestandteilen ist“, wie er sagt.