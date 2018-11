Wofür gibt die Stadt ihr Geld aus?

An diesem Donnerstag steht im Aalener Gemeinderat Teil zwei der jährlichen Haushaltsprozedur an: Die Fraktionen werden ihre Stellungnahmen abgeben zum Haushaltsplanentwurf der Stadt für 2019 und zur mittelfristigen Finanzplanung bis 2022, die Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Stadtkämmerin Daniela Faußner am 25. Oktober im Gemeinderat eingebracht hatten. Was aber steckt genau in dem einen ganzen Aktenordner umfassenden Zahlenwerk, wofür will die Stadt im kommenden Jahr ihr Geld ausgeben?

Aalens Investitionshaushalt für 2019 hat ein Gesamtvolumen von 51,7 Millionen Euro, im laufenden Jahr sind es noch 47,8 Millionen.

Schulen und Kulturbahnhof

Ein Löwenanteil von über neun Millionen davon soll im kommenden Jahr erneut in die Instandhaltung und Sanierung der Schulen fließen. Ein noch größerer Brocken, nämlich 13 Millionen Euro, steht für den Kulturbahnhof im Etatentwurf für 2019. Hinzu kommen unter anderem 1,5 Millionen Euro für die Einrichtung einer Kindertagesstätte in der Wasseralfinger Braunenbergschule, 750 000 Euro für die geplante Kindertagesstätte in der Dewanger Schwarzfeldschule, 560 000 Euro für die Sanierung des Limesmuseums sowie jeweils 500 000 Euro für die Ebnater Jurahalle und den Kindergarten Waldhausen. Unterm Strich macht alles zusammen eine Investitionssumme von 26,89 Millionen Euro für die städtische Immobilienwirtschaft, das sind über 52 Prozent des gesamten Investitionshaushalts.

Geld für Bauland

Über 19 Prozent der Investitionen oder 9,83 Millionen Euro fließen in die Bereiche Stadtentwicklung und Grundstücke. Darin enthalten sind knapp 1,5 Millionen für das Stadtoval sowie 8,2 Millionen für den Aufkauf von Bauland. Dem gegenüber stehen auf der Erlösseite geplante Einnahmen in Höhe von 12,3 Millionen durch den Verkauf städtischer Bauplätze und Grundstücke.

Rund 8,9 Millionen Euro oder 17 Prozent der gesamten Investitionssumme sollen im nächsten Jahr in den Bereich Verkehr, Umwelt und Friedhöfe fließen. Größter Einzelposten ist dabei der weitere Breitbandausbau mit 1,9 Millionen Euro. Hinzu kommen allerdings im Ergebnishaushalt noch einmal rund 1,8 Millionen Euro für den Straßenunterhalt einschließlich der Geh- und Radwege.

Die Digitalisierung der Schulen soll 2019 mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 2,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Ab 2020 sind dann dafür jährlich rund fünf Millionen vorgesehen.

2,5 Millionen Euro will die Stadt Aalen im kommenden Jahr an Baukostenzuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung bezahlen, unter anderem für den Neubau einer Kita neben der Wasseralfinger Magdalenenkirche, für den geplanten Kita-Neubau des Vereins Freie Waldorfschule und für den Neubau der DRK-Kita „Lummerland“ auf dem Stadtoval. Zusammen mit weiterer Schulausstattung macht dieser Bereich unter dem Titel Bildung und Betreuung noch einmal insgesamt 3,18 Millionen Euro oder immerhin 6,15 Prozent aller Investitionen aus.

Und wo fließt das Geld der Stadt noch hin, der 2019 nach Abzug aller Umlagen, die sie selbst bezahlen muss, rund 82,9 Millionen Euro zur Finanzierung aller Aufgaben zur Verfügung stehen?

Großer Brocken: Personal

Mit 49,5 Millionen Euro muss sie ihr Personal bezahlen, 2018 sind dafür noch 47,1 Millionen aufzubringen. Tariferhöhungen und ein notwendiger Stellenzuwachs machen das Plus aus.

Der Zuschussbedarf bei der Kindertagesbetreuung ist inzwischen auf rund 13,3 Millionen Euro angestiegen. Und die Stadt muss nach dem doppischen Haushaltsrecht mittlerweile Abschreibungen in Höhe von zwölf Millionen Euro ansetzen, die sie jedes Jahr neu erwirtschaften muss.

Schließlich will die Stadt im kommenden Jahr auch das Stammkapital ihres Tochterunternehmens Stadtwerke um 1,5 Millionen Euro erhöhen. Das soll die finanzielle Basis der Stadtwerke zur Bewältigung des Bäderkonzepts, unter anderem mit dem Neubau eines Kombibads im Hirschbach, stärken.

Geben und Nehmen

Wie sehr ein kommunaler Haushalt ein ewiges Spiel aus Geben und Nehmen ist, zeigt der Blick auf die Umlagen und Zuweisungen. So kann die Stadt Aalen im kommenden Jahr mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 44,6 Millionen Euro rechnen. An Finanzzuweisungen einschließlich der Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich stehen ihr voraussichtlich 43,1 Millionen Euro zu, an Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer sind weitere 6,8 Millionen Euro zu erwarten.

Im Gegenzug muss die Stadt aber auch kräftig löhnen, und das stets zeitversetzt auf Basis des Haushaltsergebnisses von vor zwei Jahren. Auf Grundlage der Zahlen von 2017 muss die Stadt im nächsten Jahr somit insgesamt 65,6 Millionen Euro zahlen. Darunter sind 23,7 Millionen Euro an Finanzausgleichsumlage und 7,6 Millionen Euro an Gewerbesteuerumlage. Den größten Brocken macht die Kreisumlage mit 34,3 Millionen Euro aus. Bei einem unveränderten Umlagesatz von 32 Prozent rechnet der Ostalbkreis im kommenden Jahr mit Einnahmen aus der Kreisumlage, die alle 42 Städte und Gemeinden zahlen müssen, in Höhe von insgesamt 150,47 Millionen Euro. Was bedeutet, dass Aalen fast ein Viertel des gesamten Kreisumlageaufkommens bezahlt.