Wölfe warten beim Crailsheimer Doppelpack

Im dritten und letzten Spiel des MagentaSport BBL Pokals waren die Vorzeichen klar. Sowohl medi bayreuth, wie auch die HAKRO Merlins Crailsheim konnten das Ticket für das TopFour nicht mehr lösen. So ging es in dem Spiel am Donnerstagabend darum, sich Selbstvertrauen für die Aufgaben am Wochenende zu holen. Die Zauberer zeigten nahezu über die komplette Spielzeit eine konzentrierte Leistung, traten mit großem Siegeswillen auf und konnten so das Spiel mit 81:77 für sich entscheiden. Mit Coleman (11), Jones (12), Highsmith und Boggy (je 14) trafen gleich vier Crailsheimer zweistellig – und nun warten an diesem Samstag die Wölfe, SYNTAINICS MBC.

In das letzte Pokalspiel der Saison 2020/2021 mussten die Crailsheimer mit einem etwas veränderten Aufgebot gehen. Point Guard Nimrod Hilliard IV musste weiterhin verletzungsbedingt aussetzen. Neuzugang Elias Lasisi stand zwar im Aufgebot, wurde aber aufgrund einer kleineren Blessur geschont. Kapitän Fabian Bleck setzte präventiv aus, wird aber am Samstag gegen den MBC auflaufen. Auch Headcoach Tuomas Iisalo, der sich noch in Quarantäne befindet, konnte das Spiel nur vor dem heimischen Fernseher verfolgen.

Sein Bruder Joonas vertrat ihn als Cheftrainer und schickte folgende Starting Five auf das Parkett: Trae Bell-Haynes, Maurice Stuckey, Jeremy Jones, Haywood Highsmith und Bogdan Radosavljevic. Mit einem Unentschieden ging es in die finalen fünf Minuten (67:67). Doch auch in der entscheidenden Phase zeigten die Hohenloher ihren Siegeswillen. Angeführt vom starken Debütanten Radosavljevic erkämpften sie sich einen Vorsprung, der bis zum Ende hielt. Mit einem verwandelten Freiwurf stellte der Center 30 Sekunden vor Spielende auf 79:75. Auch Haywood Highsmith zeigte an der Linie keine Nerven und erzielte die Punkte 80 und 81. Diese 81:77- Führung ließen sich die HAKRO Merlins nicht mehr nehmen und konnten so den ersten Pflichtspielsieg der Saison 2020/2021 einfahren.

„Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Wir waren ohne Fabi Bleck, Elias Lasisi und Nimrod Hilliard hier, das hat man schon gemerkt. Aber wir haben uns im Spiel weiterentwickelt. Es war ein wichtiges Spiel, da wir sichtbar unseren Rhythmus suchen mussten. In der zweiten Halbzeit waren wir offensiv stärker und konnten den Gegner häufiger stoppen“, erklärte Joonas Iisalo.

Zum zweiten Spieltag geht es an diesem Samstag (20.30 Uhr) für die HAKRO Merlins in Weißenfels gegen den SYNTAINICS MBC. Für beide Mannschaften wird es allerdings das erste Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga sein, nachdem beide Auftaktbegegnungen kurzfristig verlegt worden waren.

Beide Mannschaften gehen dabei mit ähnlichen Vorzeichen in die Partie. Sowohl der MBC, als auch die Crailsheimer mussten am ersten Spieltag eine Corona-bedingte Spielverlegung hinnehmen. Unter der Woche traf man jeweils im MagentaSport BBL Pokal auf medi bayreuth. Die Weißenfelser legten mit einem 123:114-Sieg inklusive neuem Dreierrekord vor, ehe die Zauberer am Donnerstag Selbstvertrauen tankten und ihrerseits mit dem Erfolg nachlegten. In einem Vorbereitungsspiel behielten die Hohenloher die Oberhand (100:87), während man sich im diesjährigen Pokalwettbewerb den Wölfen knapp mit 99:94 geschlagen geben musste.

David Brembly, während des Finalturniers in München für die HAKRO Merlins aktiv, kehrte im Sommer nach Weißenfels zurück und erzielte am Mittwoch gegen medi bayreuth mit 24 Punkten jüngst einen neuen Karrierebestwert. Den umgekehrten Weg ging Neu-Merlin Bogdan Radosavljević. In den ersten beiden Pokalspielen lief er noch für den MBC auf, entschied sich dann aber für einen Wechsel nach Crailsheim. Seinen Einstand könnte gegen die Sachsen-Anhalter auch der zweite Neuzugang der Merlins, Lasisi, geben. Nicht mit von der Partie sein wird Nimrod Hilliard IV, der weiterhin an einem Muskelfaserriss laboriert. Chefcoach Tuomas Iisalo befindet sich derzeit noch in Quarantäne und wird das Spiel ebenfalls verpassen. Wie schon im Spiel gegen medi bayreuth, wird Co-Trainer Joonas Iisalo die Leitung des Trainerstabs übernehmen.

„Wir konnten uns durch die Partie gegen medi bayreuth gut vorbereiten. Es gab uns den dringend benötigten Rhythmus nach der Zeit ohne Spiel. Wir konnten uns während des Spiels verbessern und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch im Spiel gegen den MBC schaffen. Alles beginnt mit unserer Verteidigung. Der Schlüssel wird sein, die Weißenfelser bei weniger Punkten als in ihren Spielen zuvor zu halten. Wir freuen uns darauf, endlich in die Saison zu starten“, erklärt Joonas Iisalo.