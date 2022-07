Wochenend-Tipps: Was steht an im Ostalbkreis?

Das nächste heiße Wochenende steht bevor: Klar, Schwimmen gehen oder ein leckeres Eis geht immer, aber das Leben hat ja so viel mehr zu bieten. In Liebesdingen auf der Spur von Minna von Barnhelm? White Dinner im Schlosspark? Handball im Freien? Klassiker der Bühne, Handgemachtes aus der Region, Feldhandball oder Oldtimer – hier ein paar Beispiele:

Freitag, 29., Samstag, 30. Juli (je 20 Uhr) und Sonntag, 31. Juli, um 19 Uhr zum letzten Mal: Gotthold Ephraim Lessings Lustspiel „Minna von Barnhelm“ in einer Inszenierung des Aalener Stadttheaters im Innenhof des Wasseralfinger Schloss. Zu milde, bestechlich, verweichlicht, am Ende gar betrügerisch soll Tellheim (Philipp Dürschmied) sein, aber Minna (Diana Wolf) liebt ihn trotzdem.Sieht einen ganz anderen Mann vor sich.

Großzügig, ehrenwert, sanftmütig, gerecht und … also, sie will ihn. Doch der Major macht es ihr nicht leicht, fühlt sich ihrer nicht (mehr) würdig und versetzt aus Geldnot sogar den Verlobungsring. Aber anstatt dies als Zurückweisung zu werten, spornt es Minna erst an, Irrtümer, echte und vermeintliche Kränkungen aus dem Weg zu räumen, denn sie ist überzeugt: „Das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss“. Ein bisschen Hilfe braucht sie dafür allerdings schon.

Die etwas andere Liebesgeschichte: Minna von Barnhelm und Tellheim brauchen ein bisschen Hilfe bis es heißt: „Das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss“. (Foto: Robin Kucher)

Infos und Karten: www.theateraalen.de oder Telefon 07361 / 522 600

Samstag, 30. Juli, 16 Uhr, Schlosspark Essingen: White Dinner mit dem Duo Bolz & Knecht. Ganz in Weiß, gemeinsames Essen und gute Musik, so etwas nennt man „White Dinner“. Die Gäste treffen sich weiß gekleidet, es wird geteilt, was mitgebracht wird, und bei einem gemeinsamen Picknick genossen.

Kühler Secco vom Fass, Cocktails und mehr werden im Schlosspark den Gästen dieses ganz besonderen Dinners angeboten. Für musikalische Unterhaltung sorgt standesgemäß „Bolz & Knecht“.

White Dinner mit Bolz & Knecht? Aber gerne – am Samstag um 16 Uhr im Schlosspark Essingen. (Foto: Knecht)

Die beiden Berufsmusiker lassen sich von sehr persönlichen Dingen inspirieren, wie sie erzählen. Wie das klingt, hören Sie bei Schwäbische Unplugged.

Sonntag, 31. Juli, 9 Uhr, Kappelberg Aalen-Hofen: Oder doch lieber Lust auf Sport – wenigstens als Zuschauer? Nach zweijähriger Unterbrechung eröffnet das traditionelle Franz-Balle-Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen mit der 36. Auflage die Turnierwoche auf dem Hofener Kappelberg.

Am Sonntag kämpfen ab 9 Uhr zahlreiche Jungen und Mädchen in knapp 60 Mannschaften von der F- bis zur A-Jugend um Punkte und Tore. In 125 geplanten Handballpartien werden die Sieger der einzelnen Altersklassen ermittelt.

Die Finalrunden starten gegen 15:30 Uhr, um 17 Uhr sollen die letzten Siegerpokale durch Schirmherr Franz Ladenburger überreicht werden. Mit dem 36. Jugendturnier am Sonntag starten die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in die diesjährige Handballwoche.

Schon am Mittwoch geht es auf dann dem Kappelberg mit dem 43. Hobbyturnier weiter und ab Freitag steigt die 53. Auflage des traditionsreichen Kappelbergturniers.

Jugendhandballer in Aktion: Nach zweijähriger Unterbrechung eröffnet das traditionelle Franz-Balle-Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen mit der 36. Auflage die Turnierwoche auf dem Hofener Kappelberg. (Foto: Janina Sanwald)

Sonntag, 31. Juli, 10 bis 18 Uhr, Sammelsurium Museum Fachsenfeld: Das Sammelsurium-Museum von Klaus und Petra Wunderle in der Reinhard-von-Koenig-Straße 7 in Fachsenfeld feiert am Sonntag, 31. Juli, von 10 bis 18 Uhr sein Museumsfest.

Zu sehen sind interessante Exponate aus vergangenen Zweiten von A wie Auto bis Z wie Zuckerdose. Das Fest beginnt mit einem Weißwurstfrühstück und wird den ganzen Tag über von einem Oldtimertreffen.

Museumsfest: Das Sammelsurium in Fachsenfeld ist immer für eine Überraschung gut. (Foto: privat)

Museumsfest: Das Sammelsurium in Fachsenfeld ist immer für eine Überraschung gut. (Foto: Thomas Siedler)

Infos: www.sammelsurium-museum.de, E-Mail sammelsurium-museum@gmx.de oder Telefon 07366 / 9230693 oder 9250629.

Sonntag, 31. Juli, 15 Uhr, Finissage der Kiss-Ausstellung Fantasma auf Schloss Untergröningen: Nur noch am kommenden Wochenende besteht Gelegenheit, die Kiss-Ausstellung Fantasma im Schloss Untergröningen zu besuchen. Finissage ist am Sonntag, 31. Juli, ab 15 Uhr.

Die Ausstellung hat in den vergangenen Wochen von sich reden gemacht: Wieder stimmt die Mischung aus zeitgenössischer Kunst aus dem In- und Ausland sowie überraschenden und begeisternden Installationen. Ob Daniel Depoutots „Tanzende Skelette", Olga Golos’ Rauminstallation „Nachts“, Jeongmoon Chois „Drawing in Space“ oder Manfred P. Kages Mikrokosmos.

Nun bricht die allerletzte Woche an. Geöffnet ist nur noch am 30. und 31. Juli. Am Sonntag um 15 Uhr findet die Finissage statt mit einer anschließenden allerletzten Führung durch Kuratorin Heidi Hahn. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.