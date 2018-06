Wo Wissenschaft den Alltag trifft

Am Freitag, 8. Juni, findet der diesjährige Tag der offenen Tür an der Hochschule Aalen statt. Das Motto der Veranstaltung lautet „Wissenschaft trifft...“. Die Hochschule zeigt über den Tag und bei einem Pecha Kucha Event am Abend, wo und wie die Wissenschaft den Alltag trifft.

Auf dem Campus Burren erwarten die Besucher viele spannende Experimente und Aktionen. Über einhundert Programmpunkte hält die Hochschule ab 13 Uhr in ihren Gebäuden auf dem Burren bereit. Auf dem Campusplatz wird sogar ein Festzelt mit Showbühne aufgebaut. Das E-Motion Rennteam zeigt seine neuen Elektrorennwagen in Aktion. Explorhino bietet ein Kinderprogramm an. Das Innovationszentrum Aalen ist mit von der Partie. Und auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Zum Abschluss lädt die Hochschule ab 18.30 Uhr zu einem Pecha Kucha Event auf der Showbühne im Zelt auf dem Campusplatz Burren ein. Die Presentadores widmen sich dabei auf ganz besondere Art dem Motto des Tages. So heißt es am Abend unter anderem „Wissenschaft trifft Design-Klassiker aus der DDR“, „Wissenschaft trifft Batterien“ oder auch „Wissenschaft trifft Demokratische Kunst“. Moderiert wird das große Finale von den Machern der Pecha Kucha Night Aalen, Gerburg Maria Müller und Thomas Maile. Der Eintritt ist frei.

Für den Tag der offenen Tür wird der Campus Burren am Freitag, 8. Juni, ganztägig für Fahrzeuge gesperrt (Fahrräder sind natürlich ausgenommen). Auch die Bushaltestelle Burren wird am Freitag nicht von der OVA angefahren. ÖPNV-Nutzer weichen bitte auf die Bushaltestellen Rombacher Straße und Bottich aus. Als Alternative zum Parken wird die Fahrradspur in der Rombacher Straße am Freitag wie bei den Heimspielen des VfR Aalen stadtauswärts zum Parken freigegeben. Als weitere Alternative bieten sich verschiedene Stellplätze im Stadionweg sowie der Parkplatz Wellandstraße an.