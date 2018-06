Wo Start-ups und Geldgeber aufeinandertreffen

Zehn innovative Start-ups der Region sind in Hugs Weinkontor in der Bahnhofstraße mit Unternehmern aus Ostwürttemberg sowie Business Angels aus Stuttgart zusammengetroffen. Dabei stellten sie ihre Geschäftskonzepte vor. Diese reichten von neuen 3D-Druckköpfen und dem größten 3D-Drucker der Region bis hin zu neuen Konzepten im Bereich Healthy Food.

„Für die Start-ups in verschiedenen Stadien ihrer Gründung war der Austausch mit Unternehmern und Business Angels hilfreich“, sagte Frank Motte, Vertretungsprofessor an der Hochschule Aalen und zugleich Business Angel. Er hatte die Veranstaltung gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung initiiert. Die Diskussionen und Erläuterungen der Geschäftsmodelle dauerten angesichts innovativer Konzepte bis in den späten Abend an.

„Die Stadt Aalen und die Region Ostwürttemberg bringen viele gute Gründungen hervor. Jetzt müssen wir diese mit Unternehmern aus der Region, den Business Angels und auch professionellen Investoren zusammenbringen“, erläuterte Frank Motte, selbst Gründer, die Entwicklungsstufen von Start-ups. Mehrere Business Angels sowie ein Vertreter eines Venture Capital Fonds aus Stuttgart waren nach Aalen angereist, um die Gründerideen abzuklopfen, um Wagniskapital zur Finanzierung der Geschäftsidee zur Verfügung zu stellen.

„Aalen und Ostwürttemberg sind außerhalb unserer Region noch relativ junge Standorte für innovative Start-ups und daher häufig noch nicht im Blick von Investoren. Das wollen wir mit der Initiative unserer Wirtschaftsförderung ändern“, sagte Aalen OB Thilo Rentschler. Der Abend habe gezeigt, dass die Region bezüglich der Gründerkultur vieles zu bieten habe. „Daher wollen wir dem ersten Abend weitere folgen lassen“, ergänzte Wolfgang Weiß, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen.

„Aalen Innovativ“ ist entstanden aus einer Initiative der Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen und von Frank Motte von der Hochschule Aalen. Unterstützt wird die Reihe durch den Verein Business Angels Region Stuttgart, die Start-up-Region Ostwürttemberg, das Innovationszentrum Inno-Z Aalen sowie den Stuttgarter M.Tech Accelerator.